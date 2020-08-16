شكرا لقرائتكم خبر عن دواء الاضطراب ثنائي القطب يمكن أن يكون سلاحًا ضد COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث الحديثة إلى أن دواء يستخدم للاضطراب ثنائي القطب وفقدان السمع يهاجم البروتين الذي يلعب دورًا مهمًا في عمل فيروس كورونا الجديد، وبينما يتعلق الأمر بعلاج هذه العدوى المعدية ، فقد ظل التركيز في المقام الأول على إعادة استخدام الأدوية القديمة، وفي تطور حديث، وجد العلماء سلاحًا محتملًا ضد COVID-19 في دواء يستخدم لعلاج الاضطراب ثنائي القطب وفقدان السمع، الذى يعرف باسم إبسيلين وفقا لتقرير موقع " Healthsite".



دواءاضطراب القطب قد يكون سلاح د كورونا كيف يعمل Ebselen ضد COVID-19؟ كيف يعمل Ebselen ضد COVID-19؟ وتشير نتائج تقرير نُشر في مجلة Science Advances إلى أن Ebselen يمنع الفيروس التاجي الجديد من تكرار نفسه داخل الخلايا البشرية، وبالنسبة للدراسة ، قام العلماء بتقييم جزيء الأنزيم البروتيني الرئيسي للفيروس المعروف باسم Mpro، وهو إنزيم مهم يلعب دورًا مهمًا في دورة حياة الفيروس التاجي الجديد، ويُمكِّن أنزيم Mpro هذا العامل الممرض من صنع البروتينات لمواده الجينية ، بينما يساعد الفيروس على التكاثر داخل الخلايا البشرية. Advertisements

ووجد العلماء أن الإبسيلين ، وهو مركب كيميائي له خصائص مضادة للفيروسات ، ومضاد للالتهابات ، ومضاد للأكسدة ، ومبيد للجراثيم ، وواقي للخلايا ، يمكن أن يمنع وظيفة أنزيم Mpro، ويأملون أن تساعد هذه النتائج في تحديد نقاط الضعف الأخرى غير المعروفة حتى الآن للفيروس التاجي ومهاجمة البروتينات الأخرى أو البروتياز الرئيسي الذي يساعد هذا العامل الممرض على العمل. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات فعالية إبسيلين ضد COVID-19.



علاجات واعدة أخرى لـ COVID-19 علاجات واعدة أخرى لـ COVID-19 يركز علاج COVID-19 حاليًا على إعادة استخدام الأدوية والعلاجات الحالية، وفيما يلي عرض موجز عن الخيارات المحتملة الأخرى التي أظهرت نتائج واعدة في التجارب السريرية والنتائج الأولية. أكسيد النيتريك:وجدت دراسة حديثة أجريت في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة أن العلاج بأكسيد النيتريك يمكن أن يكون فعالًا في معركتنا ضد فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19، وجد الباحثون أن أكسيد النيتريك ، وهو جزيء مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات ، يمكن أن يكون فعالًا إذا تم استنشاقه. لقد لوحظ أن أكسيد النيتريك منع الفيروس من تكرار نفسه خلال تفشي السارس عام 2003 الناجم عن فيروس SARS-CoV-1. أكسيد النيتريك:وجدت دراسة حديثة أجريت في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة أن العلاج بأكسيد النيتريك يمكن أن يكون فعالًا في معركتنا ضد فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19، وجد الباحثون أن أكسيد النيتريك ، وهو جزيء مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات ، يمكن أن يكون فعالًا إذا تم استنشاقه. لقد لوحظ أن أكسيد النيتريك منع الفيروس من تكرار نفسه خلال تفشي السارس عام 2003 الناجم عن فيروس SARS-CoV-1.