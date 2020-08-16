كورونا..1776 إصابة جديدة بالمغرب وارتفاع حصيلة الوفيات في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة المغربية،السبت ، عن تسجيل 1776 حالة جديدة، في غضون أربع وعشرين ساعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ رصد الوباء في المملكة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المغربية، فإن العدد الإجمالي لمن أصيبوا بـ”كوفيد 19″ في البلاد، منذ مارس الماضي، وصل إلى 41 ألفا و17.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات، وفاة 21 شخصا من جراء الإصابة بكورونا، خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 636.

أما عدد المتعافين من كورونا في المغرب، خلال يوم واحد، فوصل إلى 922، وهو ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 28 ألفا و566.

وسجل المغرب، ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.

وعقب تسجيل هذا الارتفاع، قرر المغرب أن يتبنى بروتوكولا جديدا في العلاج، حتى يجري الاحتفاظ بالحالات الخطيرة والحرجة فقط في المستشفى، بينما يتم إرسال الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض، إلى البيوت، لأجل العزل الذاتي.

وكان المغربُ قد سجل انحسارا كبيرا في انتشار فيروس كورونا، خلال يونيو الماضي، لكن عدد الإصابات عاد إلى الانتشار في وقت لاحق.

كورونا في الجزائر

كشفت لجنة رصد ومتابعة الجائحة في الجزائر، يوم السبت، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي.

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وتشير بيانات الصحة في الجزائر، إلى أن البلاد سجلت 496 إصابة بالفيروس المؤدي إلى مرض “كوفيد-19″، خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 38 ألفا و133، بعدما تم رصد أول حالة في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات عن تسع وفيات جديدة من جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 1360.

في المقابل، تماثل 336 شخصا مصابا بكورونا للشفاء في الجزائر، وهو ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 26 ألفا و644، بينما يرقدُ 37 مريضا في أقسام العناية المركزة.

ويأتي هذا التراجع فيما أعلنت السلطات، إعادة فتح المساجد والشواطئ والمقاهي والحدائق، على نحو تدريجي، بعد خمسة أشهر من الإغلاق.

ورغم تخفيف القيود، ستواصل السلطات مراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في مختلف الأماكن.

وتم السماح بفتح المساجد التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية ألف مصل، لكن لم يجر السماح بأداء صلاة الجمعة، كما أن المصلين مجبرون على ارتداء الكمامة.

وما يزال حظر التجول ساريا اعتبارا من الساعة 23:00 وحتى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، فيما رفعت تدابير العزل في عدد من الولايات.