21.5 مليون إصابة بفيروس كورونا عالميا و5.3 مليونا في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 30 دقيقة

يتفشى فيروس كورونا على نحو متسارع بالتوازي مع جهود طبية عالمية لتطوير لقاحا مضادا لأصعب الفيروسات التي مرت على البشرية في هذا القرن، واستطاعت روسيا إنتاج لقاح مضاد لم يعرف بعد مدى فعاليته في مواجهة العدوى، لا سيما أن نصف الأطباء الروس لا يثقون باللقاح. وتعتزم الهند إنتاج ثلاث لقاحات مضادة لكوفيد 19

ويواصل فيروس كورونا تفشيه وانتشاره في العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بالفيروس عالميا من 21.5 مليون إصابة حوالي ربعهم في الولايات المتحدة وحدها.

في الولايات المتحدة، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس السبت إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت 5,380,934 حالة.

أما عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، فقد زاد بواقع 1,229 ليصل الإجمالي إلى 169,570 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن أرقام المراكز الأميركية لا تعكس بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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عالميا، تجاوزت حالات الإصابة بكورونا 21.45 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 764,062 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة كما يتضح أعلاه، وحلت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 107,232 حالة وفاة و3,170,096 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 49,036 حالة وفاة من أصل 2,526,192 حالة إصابة.

وحلت روسيا، التي أعلنت عن توصلها إلى لقاح مضاد للفيروس، في المركز الرابع مسجلة 15,617 حالة وفاة و917,884 حالة إصابة.