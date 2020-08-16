منها عصير البطيخ والنعناع..مشروبات تساعدك للتخلص من مشكلة انتفاخ البطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 12:50 مساءً

تعد مشكلة انتفاخ البطن من المشاكل التي تزعج الكثيرين، حيث أنها لا تسبب الألم وعدم الراحة فحسب، بل تؤثر أيضا على المظهر الخارجي لأن هذه المشكلة تجعل المعدة تبدو أكبر.

ذكر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد بأن انتفاخ البطن يحدث عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات.

ويمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى انتفاخ البطن، وتشمل العادات الغذائية السيئة مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو بكمية أكثر من اللازم، وتناول المشروبات الغازية، وبعض أنواع الأطعمة التي تسبب تشكل الغازات في البطن مثل البصل، والثوم، والملفوف، والبروكلي، والبقوليات.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في منع انتفاخ البطن والمعدة.

وهناك أيضا العديد من العلاجات الطبيعية لتخفيف الغازات وتقليل الانتفاخ، إليك خمسة مشروبات يمكن أن تساعدك على تجنب أو تقليل انتفاخ البطن:

شاي النعناع: يتمتع النعناع بخصائص تمكنه من تحقيق الاسترخاء للعضلات، مما يمكنه من التخلص من الغازات المحتبسة وتقلل الانتفاخ.

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ويمكن لشاي النعناع أن يهدئ الأمعاء، ويخفف آلام البطن، ويخفف مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون العصبي.

عصير البطيخ: يعتبر هذا المشروب اللذيذ والمنعش من أكثر العلاجات فعالية للتخلص من انتفاخ البطن، وذلك لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم مما يساعد على التخلص من الغازات المحتبسة.

عصير الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين الذي يساعد الجسم على تكسير البروتين، وتعزيز عملية الهضم والقضاء على الانتفاخ في البطن.

ماء جوز الهند: بفضل محتواه العالي من الإلكتروليت، فإن ماء جوز الهند هو المشروب المثالي للشرب عندما يكون لديك انتفاخ في البطن.

ويحتوي هذا المشروب المنعش على الكالسيوم والكلوريد والبوتاسيوم، مما يساعد الجسم على تنظيم السوائل ومنع احتباس الماء.

ماء الليمون: بما أن ماء الليمون مدر طبيعي للبول، فإنه يساعد في تقليل كمية الملح المحتفظ بها في الجسم وتقليل الانتفاخ في البطن.