الإمارات تجري 65 ألف فحص كورونا.. و123 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إجراء 65 ألفا و186 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64 ألفا و312 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57 ألفا و694 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 364 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.