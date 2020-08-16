بعد وفاة 10 أطفال.. ما هي متلازمة التهاب الأجهزة المرتبطة بكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة مرضية نادرة أصابت أطفالا ومراهقين من دول مختلفة يُرجح أنها مرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، ورغم أن أغلب الحالات تتحسن بعد تلقي الرعاية الطبية، فإن البعض تتفاقم إصاباتهم لدرجة تهدد الحياة.



المتلازمة التي يطلق عليها اسم "التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال" واختصارها (MIS-C)، تحدثت عنها بريطانيا لأول مرة في أبريل/نيسان، عندما قالت إنها بدأت في رؤية أطفال مصابين بفيروس كورونا والتهاب الأعضاء بشدة، ثم تبعتها بعض الولايات الأمريكية وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي مايو/أيار، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC) تنبيها لتحذير المجتمع الطبي الدولي، بعد إصابة عدد من الأطفال من عمر يوم حتى 19 عاما بمتلازمة التهابية متعدِّدة مستجدة خلال جائحة كورونا، من أعراضها الحمى والتهابات مختلفة.

اكتشاف الإصابة





الدكتور صافي محمد إبراهيم، إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى قصر العيني في مصر، قالت إن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة تشترك في الأعراض مع مرض كاواساكي، الذي يحدث نتيجة عامل وراثي أو مرض مناعي أو فيروس، لذا فيعد "كوفيد-19" من الأسباب التي تؤدي للإصابة بكاواساكي.

وأوضحت الطبيبة الحاصلة على ماجستير في أمراض الأطفال لـ"الخليج 365"، أن في حالة الإصابة بهذه المتلازمة يحدث التهاب في الأوعية الدموية يؤثر على أعضاء وأماكن مختلفة في الجسم، منها الجلد والمفاصل والأوعية الدموية والقلب.

واعتبرت أن خطورة المتلازمة تكمن في عدم وضوح الإصابة بها منذ البداية، موضحة أنه في أول 5 أيام من المرض تكون الأعراض ارتفاعا في درجة الحرارة فقط، بعد ذلك يظهر طفح جلدي ثم يتطور الأمر لالتهاب وتورم في المفاصل.

وتابعت: "تأثير المتلازمة على القلب يأتي كآخر مرحلة في أعراض المرض، إذ يصاب الطفل بفشل في عضلة القلب نتيجة تأثر الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، لكن هذه مرحلة متأخرة لا يصل إليها كل الأطفال".

ونصحت الطبيبة المختصة الآباء والأمهات بمتابعة أطفالهم حال إصابتهم بكورونا وملاحظة المفاصل والجلد جيدا للتأكد من عدم وجود طفح أو ورم، مشيرة إلى صعوبة اكتشاف المتلازمة منذ البداية لأن أعراض أغلب الأمراض تكون متشابهة في الأيام الأولى.

تحذيرات طبية





تحذير حديث من خطورة المتلازمة أصدرته مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، وقالت إن نحو 600 طفل دخلوا إلى مستشفيات بالولايات المتحدة خلال 4 أشهر مضت يعانون من متلازمة التهابية نادرة مرتبطة بفيروس كورونا.

وذكرت أن متلازمة (MIS-C) خطيرة رغم ندرتها، وتشترك في الأعراض مع الصدمة السامة ومرض كاواساكي، بما في ذلك الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وفي الحالات الشديدة التهاب القلب، معتبرة أن جزءا من خطورتها التأخر في تطور الأعراض.

وحتى 29 يوليو/تموز أبلغت الإدارات الصحية الأمريكية عن 570 مريضا بهذه الحالة النادرة منذ 2 مارس/أذار، توفي منهم 10 حالات.

ما هي المتلازمة؟





وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المتلازمة حالة خطيرة يحدث خلالها التهاب في بعض أجزاء الجسم، مثل القلب أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين، وعادة ما يؤدي إلى التورم مع احمرار وألم في أحيان كثيرة.

ورغم أن العديد من الأطفال المصابين بالمتلازمة تأتي نتائج فحصهم من "كوفيد-19" سلبية، فإن الأدلة تشير إلى أنهم كانوا مصابين في الماضي بالفيروس بناء على نتائج اختبار الأجسام المضادة الإيجابية.

ووفقا للمختصين، عندما تأتي نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية يعني ذلك أن جهاز المناعة لدى الطفل كوّن بروتينات دم (أجسام مضادة) حاربت كورونا المستجد، وأحيانا يكون فحص الدم المؤشر الوحيد على إصابة الطفل بالعدوى، ما يعني أن الجسم ربما قاومها دون أن تظهر عليه أي أعراض.

المتلازمة النادرة تُسبب تغيّرات واضحة في خلايا الدم البيضاء بين المرضى الصغار، حسبما خلص علماء عكفوا على دراسة الظاهرة الخطيرة، موضحين أن الالتهابات تصيب أجهزة عدة في جسم الطفل، وتشترك في بعض سماتها مع مرض كاوازاكي Kawasaki ومتلازمة "الصدمة السميّة".

ودرس العلماء عينات دم مأخوذة من أطفال أدخلوا إلى مستشفى "برمينجهام للأطفال" جراء إصابتهم بتلك الأعراض، ووجدوا تغيّرات كبيرة في نوع من كريات الدم البيضاء يسمى "الكريات المنفردة" لدى من عانوا من المتلازمة وأيضا مرض "كاواساكي".

الأعراض





علامات عديدة ومختلفة تدل على إصابة الطفل بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (MIS-C) تتضمن:

- حمى تستمر أكثر من 24 ساعة

- القيء

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- الإسهال

- ألم المعدة

- الطفح الجلدي

- احمرار العين

- احمرار أو تورم الشفتين واللسان

- الشعور بالإجهاد والتعب

- احمرار أو تورم اليدين أو القدمين

عندما تشتد الأعراض تعد علامات تحذيرية طارئة للمتلازمة، وتشمل:

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

- صعوبة في التنفس

- ألمًا أو ضغطًا مستمرَّيْن في الصدر

- تشوشًا ذهنيًا

- مَيْل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق

- ألما شديدا في المعدة

الوقاية





- أفضل طريقة لوقاية الطفل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب الإصابة بـ"كوفيد-19" وهي:

- الحفاظ على نظافة اليدين وغسلهما بشكل متكرر بالصابون والماء مدة 20 ثانية، أو استخدام معقم يدوي يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.

- تجنُب مخالطة المرضى، خاصة المصابين بالسعال أو العطس.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي على الأقل مترين.

- إلزام الأطفال الأكبر من سنتين بارتداء الكمامات القماشية في الأماكن العامة أو تغطية الأنف والفم.

- التنظيف اليومي للأسطح التي تُلْمَسُ بكثرة، وغسل الملابس والأشياء الأخرى بأسخن درجة حرارة مناسبة وأيضا الألعاب المنفوشة القابلة للغسل.