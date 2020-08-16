شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس» و«ناسا» تطلقان أول مهمة فضاء كاملة في أواخر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة ناسا وسبيس إكس إطلاق أول مهمة كاملة للشركة مع رواد فضاء في موعد لا يتجاوز 23 أكتوبر. وذكرت CNBC ان المهمة المعروفة باسم Crew-1 تشهد إطلاق ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء ياباني واحد في كبسولة SpaceX Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية. ويقضون ستة أشهر في المحطة الفضائية، لإجراء البحوث وتنفيذ المهام.

وتحمل كبسولة Crew Dragon مايك هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر، وسويتشي نوغوتشي من وكالة الفضاء الأمريكية. ووصل صاروخ SpaceX Falcon 9 الذي ينقل الكبسولة إلى فلوريدا في يوليو، للتحضير لإطلاق Crew-1. وخططت ناسا وسبيس إكس سابقًا لإطلاق Crew-1 في أواخر سبتمبر. وقالت ناسا إن التأخير لمدة شهر يرجع إلى «حركة المركبات الفضائية»، حيث من المقرر إطلاق مركبة الفضاء الروسية سويوز Soyuz spacecraft إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر. وقالت الوكالة أيضًا إن تأخير إطلاق Crew-1 يسمح «بتسليم الطاقم» على متن المحطة الفضائية. يعني الجدول الزمني لستة أشهر لـ Crew-1 أن الكبسولة ستُرسي حتى أواخر أبريل، متداخلة مع مهمة SpaceX Crew-2 المقرر إطلاقها في ربيع عام 2021.

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالي أسبوعين من الإكمال الناجح لرحلة اختبار SpaceX Demo-2، والتي حملت اثنين من رواد فضاء ناسا في أول مهمة مأهولة للشركة على الإطلاق. وتقوم المنظمتان حاليًا بمراجعة البيانات من مهمة Demo-2. بافتراض عدم العثور على مشكلات رئيسية، وتصادق وكالة ناسا بعد ذلك على نظام صاروخ وكبسولة سبيس إكس لنقل رواد الفضاء بشكل منتظم إلى محطة الفضاء الدولية.