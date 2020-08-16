شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مراهق بريطانى تحدى السرطان بعدما أخبره الأطباء أنه لن يعيش حتى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مراهق عن تفاصيل مقاومة إصابته بسرطان نادر هدد حياته بالخطر حيث أخبره الأطباء أنه لن يعيش حتى عام 2020 ، ولكن بإرادته وحبه للحياه وابتسامته الدائمة يعيش حتى الآن ويشارك فى مارثون خيرى بركوب الدراجة لمسافة 100 ميل، وحسب الديلى ميل البريطانية ، تم نقل جوزيف لون، 18 عامًا، من ميتشام ، جنوب لندن، إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية المشتبه به في أبريل 2019 ، فقط لتلقي الأنباء المدمرة عن إصابته بالساركوما الزليلية المستعصية - والتي تبدأ في الأنسجة وتؤثر على واحد من كل مليون شخص، ولكن بعد ساعتين من الجراحة لإزالة ورم بطول 8 سم من بطنه ، فتح "جوزيف لون" عينيه ، ونظر إلى والديه بابتسامة مبتهجة وعلامات مميزة وقال ضاحكًا: "جيد جدًا حتى الآن"

وبعد أسبوعين فقط من عمليته التي استغرقت ثماني ساعات ، عاد "جوزيف" إلى المنزل ليوم الملاكمة والتخطيط لرياضته المفضلة.

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ومع استمرار تناول دواء العلاج الكيميائي عن طريق الفم ، حصل "جوزيف" أيضًا على مكان للركض في ماراثون لندن الذي تم إلغاؤه الآن، وباستخدام دراجة ثابتة اشتراها له بعض أصدقاء المدرسة من خلال جمع التبرعات ، بدأ التدريب لسلسلة من سباقات التحمل هذا الصيف، بالإضافة إلى دفع نفسه إلى حدوده الجسدية كل يوم.

قال والد جوزيف، ديفيد ، 52 عامًا:"ظللت أنا وزوجتي أنتونيتا نسأل أنفسنا متى تنفجر الفقاعة ، ومتى سيتعامل مع خطورة ما يتعامل معه ويضرب الحواجز؟، لكنه لم يفعل أبدًا ، ولم يتوقف عن الابتسام ، ولم يستسلم أو يشعر بالأسف على نفسه. كنا نظن دائمًا أنه يتعين علينا الحفاظ على وجه شجاع في الأمور للحفاظ على معنوياته ، لكن جو هو من رفع الجميع من حوله، إيجابيته التي لا هوادة فيها في مواجهة أكثر الظروف فظاعة" .

من خلال عمليات الفحص المنتظمة في المستشفى ، عادت قوة "جوزيف" ولياقته البدنية إلى أن تلقوا في مايو الأخبار التي كانوا يخشونها جميعًا - تم اكتشاف ثلاثة أورام جديدة.











