شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تراجع الوفيات بسبب سرطان الرئة الأكثر شيوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت الوفيات بالنسبة للنوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة لدى الأمريكيين بشكل أسرع من الحالات الجديدة، وفقًا لتقارير دراسة جديدة، تقترح- ولكن لا تثبت- أن العلاجات الجديدة التي تستهدف الطفرات الجينية لها تأثير كبير على البقاء على قيد الحياة.

وانخفضت معدلات وفيات المرضى المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، والذي يمثل ثلاثة أرباع السرطانات التي تنشأ في الرئة، بنسبة 3.2٪ سنويًا من عام 2006 إلى عام 2013. ووفقا لموقع «STAT» تسارع الانخفاض إلى 6.3٪ سنويًا من 2013 إلى 2016، عندما تم تقديم العلاجات المستهدفة.

تجاوز الانخفاض في كلتا الفترتين الانخفاض في الحالات الجديدة. قفز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عامين من 26٪ للرجال الذين تم تشخيصهم في عام 2001 إلى 35٪ في عام 2014. وبالنسبة للنساء، فإن المنحدر ليس شديد الانحدار، لكنه يتحرك في نفس الاتجاه.

كان معدل الإصابة ثابتًا من عام 2001 حتى عام 2006 ثم انخفض بنسبة 1.5٪ سنويًا من عام 2006 إلى عام 2016. وانخفضت الوفيات بنسبة 2.3٪ سنويًا من عام 2006 إلى عام 2014، ثم انخفضت بسرعة أكبر، حيث انخفضت بنسبة 5.9٪ سنويًا من عام 2014 حتى عام 2016. وارتفع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عامين من 35٪ إلى 44٪ خلال ذلك العقد.

الجدير بالذكر أن التحسن كان متسقًا بين جميع الأعراق والمجموعات الإثنية التي تمت دراستها: الآسيويون غير اللاتينيين أو سكان جزر المحيط الهادئ، والأبيض غير اللاتيني، واللاتينيين، والسود غير اللاتينيين.

وكان سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، والذي يشكل 13٪ من التشخيصات، قصة مختلفة. خلال الفترة الزمنية التي تمت دراستها، انخفضت الوفيات، لكنها كانت متقاربة تقريبًا مع عدد أقل من الحالات المشخصة.

ولم يكن هناك تحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة. سحب باحثو المعهد الوطني للسرطان أرقامهم من سجل SEER التابع للمعهد الوطني للسرطان وظهر تقريرهم يوم الأربعاء في New England Journal of Medicine.

وقالت نادية هوليدر، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة وخبيرة في الإحصاء الرياضي في أبحاث المراقبة في المعهد الوطني للسرطان، إن التطورات الحديثة في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل أساسي عن الانخفاض الحاد في الوفيات.

«سيكون لانخفاض معدلات التدخين تأثير على معدلات الإصابة ومن ثم معدلات الوفاة في اتجاه مجرى النهر، ولكن نوع الانخفاض المفاجئ والحاد الذي نراه في سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وحجم وتوقيت هذا الانخفاض في معدلات الوفيات يقودنا إلى أعتقد أن له علاقة بالموافقة على الأدوية الجديدة في عام 2013.»

تتضمن هذه الأدوية علاجين مستهدفين: the tyrosine kinase inhibitor erlotinib الذي يستهدف طفرات EGFR ومثبط the ALK inhibitor crizotinib. وتحسن معدل البقاء على قيد الحياة من سرطان الرئة على مستوى السكان منذ حوالي 40 عامًا للرجال و30 عامًا للنساء. وتضيف الدراسة فرضية جديدة تستند إلى بيانات الأنواع الفرعية لـ SEER بأن العلاجات المستهدفة هي المسؤولة عن زيادة معدل البقاء.

ويؤكد المؤلفون أن تأثير الأدوية المستهدفة، وخاصة تلك المصممة لمهاجمة طفرات جينات EGFR وALK، هي التي أدت إلى انخفاض معدلات الوفيات. على الرغم من أن 15٪ فقط من مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة لديهم جينات EGFR معيبة و5٪ فقط لديهم انتقالات جينية ALK، ويتم قياس بقائهم بالسنوات، وليس الأشهر الأكثر شيوعًا للعلاج الكيميائي. ويقول الباحثون إن هذه الفائدة الدراماتيكية مسؤولة عن انخفاض معدل الوفيات.

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والعلاجات المناعية المعروفة باسم checkpoint inhibitors- الأدوية التي تزيل القيود عن جهاز المناعة بعد أن يخطفه السرطان- تمت الموافقة عليها لأول مرة في عام 2015، بالقرب من نهاية فترة الدراسة. والمشاريع المستقبلية تراقب هذه الأدوية بالإضافة إلى العلاجات الجديدة التي تستهدف الطفرات الجينية الأخرى بالإضافة إلى EGFR وALK. وتتوقع جريس دي، رئيسة قسم طب الصدر في مركز روزويل بارك الشامل للسرطان، أن تظهر التقارير المستقبلية تحسنًا مستمرًا، خاصة إذا أصبح الاختبار الجيني متاحًا على نطاق واسع حيث يتم تطوير الأدوية الجديدة والموافقة عليها لمهاجمة الطفرات في ROS1 وBRAF وMET exon 14 والآخرين. وتعتقد أيضًا أنه قد يكون هناك المزيد من القصة.

واضافت: كان هناك المزيد من التحسينات في العلاج الكيميائي المساعد. «إنه في الأساس معيار جديد للرعاية تم تقديمه والذي أدى إلى تحسين البقاء على قيد الحياة بشكل تدريجي».

قال ديفيد جونز، رئيس قسم جراحة الصدر في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، إن هناك عوامل أخرى يمكن أن تسهم في الصورة الأكثر إشراقًا لمرض يعد السبب الرئيسي للوفاة من السرطان في الولايات المتحدة، مستشهداً بعلاج الأورام بالإشعاع الأفضل وزيادة استخدام الجراحة طفيفة التوغل. حيث أصبحت رعاية مرضى سرطان الرئة متعددة التخصصات.

وشجع جونز، الذي لم يشارك في الدراسة، على أن مكاسب البقاء على قيد الحياة امتدت إلى جميع الأعراق. وأوضح: «إذا كان ذلك بسبب الاستخدام الأكثر انتشارًا لهذه العلاجات المستهدفة، فلا بد أنها تصل إلى أولئك الذين اعتقدنا تاريخيًا أنهم ربما يعانون من بعض التفاوتات في الرعاية الصحية». وحدد جونز نسبة 30٪ من المرضى الذين لديهم طفرة أو تغير جيني في أورامهم والتي يمكن أن يعالجها دواء الآن. واتضح أن معظم المرضى الذين ليس لديهم طفرات EGFR وALK مرشحون للعلاج المناعي. وأضاف: «بينما نتعلم المزيد عن immune checkpoint inhibitorsوالمركبات ذات الصلة، بدأنا نرى البيانات تظهر في البداية لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وحتى بالنسبة لسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، وهي فائدة للبقاء مهمة للغاية».

و«أتوقع عندما تظهر هذه الورقة أو نسخة منها مرة أخرى في غضون خمس سنوات أخرى، سنرى المزيد من التحسينات في معدل الوفيات بسرطان الرئة. وأعتقد أن الكثير من ذلك يمكن أن يعزى إلى العلاجات المناعية».

لا تذكر بيانات SEER ما إذا كان المرضى يدخنون أم لا، لكن 70٪ من سرطان الرئة لا يزال يُعزى إلى التدخين. ومع انخفاض معدلات التدخين، لاحظ الأطباء زيادة في حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين مع عوامل الخطر المحتملة مثل التعرض لغاز الرادون أو الأسبست أو التدخين السلبي أو تلوث الهواء. في حين أن سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة لها عمليات بيولوجية ومرض مختلفة تمامًا عن سرطانات الرئة المرتبطة بالتدخين، فمن المرجح أن تحتوي الأورام على طفرات EGFR. وهذا يعني أن غير المدخنين قد يكون لديهم المزيد من الخيارات فيما يتعلق بالعلاج الموجه جينيًا، كما قال جونز. وقال إنه عندما بدأ حياته المهنية في طب أورام الصدر قبل 40 عامًا، كان هناك شعور بشأن سرطان الرئة ويعتبر حكمًا بالإعدام، كما أنه يحمل وصمة العار المتمثلة في كون التدخين خيارًا يمكن تجنبه (على الرغم من أن السجائر تسبب الإدمان بدرجة كبيرة ويصعب الإقلاع عنها). كان هناك تغيير جذري في السنوات العشر الماضية.