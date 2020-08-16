كورونا.. تراجع الإصابات بالصين والبرازيل تتخطى الـ3 ملايين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 50 دقيقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في معظم دول العالم بصورة كبيرة ، وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية إصابة أكثر من 21.45 مليون شخص على مستوى العالم، الأحد.

كما سجلت دول العالم وفاة 764062 شخصا حتى الآن، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 169570 حالة وفاة وخمسة ملايين و380934 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 107232 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 317096 حالة إصابة.

كما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 49036 حالة وفاة ومليوني و 526192 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15617 حالة وفاة و917884 حالة إصابة.

تراجع في الصين

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المنقولة محليا بفيروس كورونا المستجد لأدنى مستوى لها منذ شهر بعد تراجع تفش في منطقة شينجيانج بغرب الصين.

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وقالت اللجنة في بيان إن عدد الحالات المنقولة محليا في الصين تراجع إلى أربع حالات في 15 أغسطس آب وكلها كانت في شينجيانغ وذلك مقابل ثماني حالات على مستوى البلاد قبل يوم ويعد هذا أدنى عدد من الحالات منذ 16 يوليو تموز.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة منقولة محليا في 15 أغسطس في مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونج الجنوبية بعد أن سجلت السلطات المحلية هناك ثلاث حالات إصابة جديدة قبل يوم.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 19 حالة في 15 أغسطس/ آب بما في ذلك ما يسمى بالحالات الوافدة من الخارج وذلك مقابل 22 حالة قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 15 أغسطس/ آب 84827 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

أكثر من ٣ ملايين إصابة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 41576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و709 وفيات.

ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و317096 إصابة مؤكدة و107232 وفاة.