تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر يونيو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت تركيا،السبت ، أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و21 حالة وفاة يوم واحد .

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة في تغريدة على تويتر إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلاده ارتفع بواقع 1256 حالة، وذلك في أكبر حصيلة منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا بلغت 278117 إصابة و5955 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.

ورفعت السلطات إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو وتخطط لإعادة فتح المدارس الشهر المقبل. وكانت قد أغلقت المدارس والجامعات في مارس، قبل أن تمدد السلطات غلقها حتى نهاية العام الدراسي.

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وحذر وزير الصحة من أن “التدابير الصارمة التي لا نريد فرضها من جديد يمكن أن تعود في حال استمر الارتفاع (في الإصابات) بهذا النسق”.

وتخشى السلطات التركية اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية به منذ أوائل أغسطس وحتى الآن.

وقد تضررت تركيا بشدة من جائحة كورونا، فيما ارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود ابتداء من أوائل يونيو الماضي .

وكان رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان، قد اتهم وزارة الصحة التركية بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرا إلى “استهتار” في عمليات الفحص للكشف عن الوباء.

ونقل موقع “أحوال” التركي عن أديامان قوله مؤخرا: “يأتي المريض والأشخاص الذين كانوا على اتصال معه. يخضع المريض للفحص، لكن الآخرين لا يخضعون”.

وأشار أديامان إلى أن وزارة الصحة التركية تفحص عددا محدودا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يوميا، مشيرا إلى أن هذا العدد ينخفض يوما بعد آخر.