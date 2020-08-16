هل الكمون والليمون ينحف في اسبوع هو السؤال الذي تبحث الكثيرات عن الاجابة عليه. فمن المعروف ان هذين المكونين يحتويان على عناصر غذائية تساهم في حرق الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والارداف والفخذين. ولهذا ينصح باستخدام هذه الخلطة باعتدال من اجل استعادة الرشاقة. وفي موازاة هذا من الضروري دائماً اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية بانتظام اضافة الى استشارة الاختصاصيين. وهذه افضل الاجابات على السؤال هل الكمون والليمون ينحف في اسبوع.

الكمون والليمون للتنحيف



قدمت دراسة اجريت في العام 2016 اجابة مقنعة على السؤال هل الكمون والليمون ينحف في اسبوع. واشارت نتائجها الى ان تناول وصفات تحتوي عليهما يساعد على التخسيس وعلى نحت الدهون وخفض مستوى الدهون الضارة. والسبب ان كلاً من المكونين يحتوي على خصائص مفيدة. الا انها حذرت من المبالغة في تناولهما منعاً لحدوث اي اعراض جانبية.

الكمون



- يساعد على خفض مؤشر كتل الجسم.

- يعتبر مفيداً جداً لحرق الدهون العنيدة في مناطق مثل البطن والارداف.

- يؤدي تناوله الى رفع مستوى الكوليسترول الجيد وخفض ذلك الضار.

- يمكن الاعتماد عليه ايضاً من اجل تحسين مستوى الكتلة العضلية.

الليمون



- يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية.

- يعتبر مصدراً للكثير من مضادات الاكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يعتبر الليمون وعصيره من المكونات التي تحفز عملية حرق الدهون. ولهذا يمكن استخدامه في تحضير الكثير من الوصفات التي تساعد على التخسيس وانقاص الوزن واستعادة الرشاقة. ولهذا ينصح باتباع رجيم الكمون والليمون للتنحيف في اسبوع واحد.

طريقة رجيم الكمون والليمون



يعتبر هذا الرجيم والنتائج التي يؤدي اليها من افضل الاجابات على السؤال هل الكمون والليمون ينحف في اسبوع. ويقوم هذا النظام على شرب 3 اكواب من الكمون والليمون يومياً وعلى تناول كوب من الماء اضافة الى المشي لمدة 30 دقيقة او ساعة 3 مرات اسبوعياً. ويمكن تطبيق الرجيم بطريقة سهلة جداً من خلال الاعتماد على هذا البرنامج.

الفطور

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قطعة متوسطة الحجم من الخبز او التوست المصنوع من القمح الكامل، حبتان من فاكهة موسمية، بيضة مسلوقة واحدة.

الغداء



قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق من سلطة الخس والخيار والطماطم مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون والقليل من الملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 5 ملاعق من الارز البني المطهو من دون اي مواد دهنية.

العشاء



كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر مع حبوب الفطور والفواكه، قبضة من اللوز او الجوز النيئ، حبة فاكهة موسمية.

تحذير



من المفيد تطبيق نظام الكمون والليمون للتنحيف ونسف الدهون. لكن من الافضل استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية قبل هذا. فبعض الحالات لا تسمح بهذا.

- في حال تناول ادوية تحد من النزيف لأن الكمون يبطئ عملها.

- عند المعاناة من اضطرابات مستوى السكري في الدم لأن استهلاك هذا المكون يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

- قبل الخضوع لأي عملية جراحية بما لا يقل عن اسبوعين. وهكذا ومن خلال الانتباه الى كيفية تطبيق الرجيم والمخاطر التي قد تترتب على ذلك في بعض الحالات يمكن ايجاد الاجابة الشافية على السؤال هل الكمون والليمون ينحف في اسبوع.