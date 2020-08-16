شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لتعزيز المهارات لدى الأطفال والمراهقين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفاقم حدة وباء كوفيد -19 فى معظم أنحاء البلاد يعانى الأطفال والمراهقين من الملل والافتقار لجميع المهارات التى كانوا يقومون بها دائما مما يؤثر على حالتهم النفسية، لذلك ذكر موقع CNN طرقا لتقليل هذه المخاطر.

1: تدرب على الاهتمام بالآخرين

إحدى المهارات الاجتماعية المهمة هي القدرة على الانتباه إلى شخص آخر أثناء تفاعلك معه.

ووجدت دراسة طويلة الأمد لأكثر من 300 مراهق أن أولئك الذين استخدموا الشاشة بكثافة كانوا أيضًا أكثر عرضة للتركيز على احتياجاتهم الخاصة، بدلاً من احتياجات الأشخاص الآخرين الذين كانوا يتفاعلون معهم.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن هذا السلوك المتمركز حول الذات يؤدي إلى مزيد من المشكلات الاجتماعية مع الأصدقاء.

والخبر السار هو أن الأنشطة اليومية المنتظمة بصرف النظر عن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الأطفال على التركيز بشكل عام والاهتمام بالآخرين، على سبيل المثال ، عندما تقوم العائلات بأشياء معًا ، مثل طهي الوجبات ، أو تخصيص وقت للقراءة للجميع في نفس الوقت ، يمكن أن يساعد ذلك الأطفال في الحفاظ على المهارة الاجتماعية المتمثلة في الاهتمام بالآخرين، وجدت دراسة كبيرة أن كلا من البالغين والأطفال المشاركين في هذه الأنواع من الأنشطة يشعرون بتحسن في علاقاتهم .

يجد الأطفال أنه من الأسهل التركيز على أصدقائهم عندما يلعبون معًا وجهًا لوجه - وهو أمر يصعب القيام به أثناء التباعد الاجتماعي. وعندما يلعب الأطفال في الهواء الطلق ، أو حتى يقضون وقتًا في الهواء الطلق ، يصبحون أكثر قدرة على الاهتمام بأصدقائهم والتركيز لاحقًا على الواجبات المدرسية .

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بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد اليوجا وتمارين الاسترخاء الأخرى ، مثل تمارين التنفس ، الأطفال على ممارسة التركيز بشكل عام.

2:تعزيز الأخذ والعطاء بالمحادثة

يمكن لبعض الأنشطة عبر الإنترنت أن تساعد الأطفال على التدريب على إدراك مشاعر الآخرين من خلال النظر إلى وجوههم، أحد الأمثلة على ذلك "اختبار العيون في العقل"، حيث ينظر الناس إلى صورة لعيون شخص ما ويخمنون المشاعر التي يمر بها هذا الشخص.

ويمكن أن يقدم وقت العائلة أكبر مساهمة في مهارات المحادثة والاجتماعية، خططا لتناول العشاء معًا ، دون تشتيت الانتباه من أي شاشات أو هواتف لأن الأطفال الذين يتناولون العشاء مع عائلاتهم يميلون إلى تكوين علاقات أقوى مع أقرانهم ، تتميز بقلة القتال والبلطجة.

كتابة الحروف باليد ، بدلاً من الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية للاتصال الكتابي مفيدة أيضًا، ويمكن للوالدين تشجيع الأطفال على العثور على أصدقاء جدد في أماكن بعيدة من خلال "البريد العادي" ، من خلال الاستفادة من موقع صديق المراسلة ، يؤدي تبادل الرسائل مع شخص غريب إلى بناء مهارات المحادثة ، حيث إن كتابة رسالة للتعرف على شخص ما تتضمن طرح أسئلة مثل السؤال عن الأنشطة والأطعمة المفضلة.

3: الحفاظ على الصداقات

قد يحتاج آباء الأطفال المقيمين في المنزل إلى البحث عن طرق إبداعية للحفاظ على الصداقات المدرسية مستمرة، يمكن أن تكون تطبيقات مثل Skype و Zoom و FaceTime مفيدة ولكن الأطفال مثل البالغين يمكن أن يتعبوا منها لحسن الحظ ، هناك بدائل.

ذكّر أطفالك بالفرق بين الرسائل القصيرة أو المنشورات والاتصالات الطويلة، من خلال بحثي وجدت أن الأطفال عمومًا يرون الاختلافات بين التفاعلات القصيرة والممتعة مقابل الشعور بعلاقة عميقة مع صديق جيد شجع الأطفال على كتابة رسائل أطول ، ولكن أقل تكرارًا ، لأصدقائهم لأنها قد تساعد في الحفاظ على قوة تلك العلاقات.