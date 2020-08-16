شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الشرايين التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشرايين التاجية من أهم الشرايين الموجودة فى القلب وفى حالة تعرضها لأى مشكلة صحية تهدد الحياة بالخطر، وخصوصا انسداد الشريان التاجى، فهو من أبرز المشاكل التى يتعرض لها كبار السن، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الشرايين التاجية وفقا لما ذكره موقع urmc.

س: ما هى وظيفة الشرايين التاجية؟

ج: ترسل الشرايين التاجية الدم إلى عضلة القلب وتحتاج جميع أنسجة الجسم إلى دم غني بالأكسجين لتعمل عضلة القلب، ويجب نقل الدم من الأكسجين بعيدًا، حيث تلتف الشرايين التاجية حول الجزء الخارجي من القلب مما يرسلون الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة عضلات القلب.

س: ما هى أماكن وجود الشرايين التاجية وأنواعها؟

ج: الشريان التاجي الأيسر، يرسل هذا الشريان الدم إلى الجانب الأيسر من عضلة القلب. وهذا يشمل البطين الأيسر والأذين الأيسر ينقسم إلى هذه الفروع:

1: الشريان الأمامي الأيسر النازل، يتفرع هذا الشريان الأصغر من الشريان التاجي الأيسر، يرسل الدم إلى الجزء الأمامي من الجانب الأيسر من القلب ، كما أنه يساعد في إرسال الدم إلى منتصف (حاجز) القلب.

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2: الشريان المحيطي يتفرع هذا الشريان أيضًا من الشريان التاجي الأيسر يدور حول عضلة القلب يرسل هذا الشريان الدم إلى الجانب الخارجي والقلب الخلفي.

3: الشريان التاجي الأيمن، يرسل هذا الشريان الدم إلى الجانب الأيمن من القلب و يتضمن ذلك البطين الأيمن والأذين الأيمن والعقد الأذينية البطينية (الأذينية البطينية) و SA (الجيبية الأذينية)، تتحكم هذه العقد في إيقاع القلب.

ينقسم الشريان التاجي الأيمن إلى فروع أصغر واحد هو الشريان الخلفي الأيمن الهابط. الآخر هو الشريان الهامشي الحاد كما أنه يساعد في إرسال الدم إلى منتصف (حاجز) القلب.

س: ما هى المشاكل التى تتعرض لها الشرايين التاجية؟

ج:بما أن الشرايين التاجية ترسل الدم إلى عضلة القلب ، فإن أي مشكلة في الشريان التاجي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، يقلل من تدفق الأكسجين والمواد الغذائية إلى عضلة القلب، هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وربما الموت.

السبب الأكثر شيوعًا لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، هذا هو تراكم الترسبات في البطانة الداخلية للشريان، يسبب تضيق الشريان أو انسداده، أسباب وصول الدم إلى أنسجة القلب أقل.