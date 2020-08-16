هل يستطيع الأطفال الرضع شرب الحليب البارد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغذية الأطفال من الأمور الهامة حيث تحرص كل أم على اتباع أفضل الطرق فيها، خاصة في الشهور الأولى التي يعتمد فهيا الطفل على الحليب فقط قبل البدأ في ادخال الطعام الصلب اليه، وعندم تقديم الحليب إلى الطفل في حالة الرضاعة الصناعية أو لبن الأم الذى يتم تعبئته في الزجاجات تتساءل كل أم عن الطريقة الصحيحة الذى يتم تقديم فيها الحليب إلى الطفل ودرجة الحرارة المناسبة لتقديمه، ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن للأطفال شرب الحليب البارد، و يختار العديد من الآباء تسخين حليب أطفالهم ، ولكن يتم ذلك أساسًا بناءً على تفضيل الوالدين أو الطفل وليس لأسباب صحية.

بينما يحصل الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية على حليب الثدي من الثدي عند درجة حرارة الجسم ، ويمكن للأطفال الذين يرضعون لبنًا صناعيًا أو يتناولوا زجاجة من حليب الثدي أن يشربوا محتوياتها دافئة قليلاً، في درجة حرارة الغرفة ، أو حتى باردة مباشرة من الثلاجة.

الأهم من تسخين الحليب هو استخدام المزيج الصحيح من الماء الآمن والحليب الاصطناعي عند صنع الزجاجات، وتخزين الصيغة أو حليب الثدي للطفل بشكل مناسب.

ووفقا للتقرير لا يصلح حليب البقر للأطفال حتى يبلغوا عاما من العمر، ويجب الالتزام بالحليب الاصطناعي أو حليب الثدي حتى ذلك الحين.

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وأوضح التقرير أنه يمكن استخدام حليب الثدي المجمد كشكل من أشكال تخفيف الآلام للأطفال في مرحلة التسنين

بينما يختار العديد من الآباء تسخين حليب أطفالهم ، فقد يكون هناك في الواقع مخاطر أكبر للإفراط في تسخينه أكثر من شربه باردًا.

مخاوف الحليب الساخن

لا يجب تسخين حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي في الميكروويف لأن ذلك قد يترك بقعًا ساخنة، نظرًا لأن أفران الميكروويف لا تسخن بشكل متساوٍ ، حتى لو اختبرت درجة حرارة الزجاجة على معصمك ، لا يزال بإمكان طفلك أن يحرق فمه ومريئه بالحليب الساخن.

كما أن أكثر الطرق شيوعًا لتسخين حليب الثدي هي تسخين الرضّاعة أو وضع الزجاجة في حمام الماء الساخن، ومع ذلك ، حتى عند استخدامك لتسخين الرضّاعات أو أي طريقة تسخين أخرى لتسخين حليب طفلك ، من المهم توخي الحذر لأن ارتفاع درجة حرارة الحليب يمكن أن يدمر بناء المناعة والفوائد الغذائية الأخرى لحليب الثدي.