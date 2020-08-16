وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، وفاة شقيقه الأصغر روبرت، حيث كان يعالج في مستشفى بنيويورك، عن 71 عاما.

وقال ترامب في بيان: "بقلب مفعم بالأسى أعلن وفاة شقيقي الرائع روبرت بسلام. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي".

وتابع: "سأفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زار شقيقه، الجمعة، بمستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن واضعاً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، ثم خرج بعد حوالي 45 دقيقة.

وقال الرئيس الأمريكي إثر زيارة شقيقه الأصغر المولود في 1948، إنّ "روبرت يعيش وقتاً عصيباً".

وأفادت تقارير إعلامية أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه. ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترامب.

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وزار ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.

يذكر أن روبرت ترامب تولّى مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وكان مدافعا شرسا عن شقيقه الرئيس.

وكان روبرت تصدر المشهد حينما سعى قضائيا لمنع صدور كتاب ماري ابنه شقيقهما الذي يهدد بفضح أسرار عائلية.

ووفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز، فإن روبرت ترامب، طلب من محكمة في حي كوينز بنيويورك منع صدور الكتاب.

وفي بيان نقلته الصحيفة، قال روبرت إن محاولة ابنة شقيقه "لتشويه علاقاتنا العائلية بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم في آن واحد لذكرى (...) والدينا العزيزين".

وأعرب عن اعتزازه وباقي أفراد العائلة بشقيقه "الرائع الرئيس"، معتبرا أن أعمال ماري "عارا حقيقيا".