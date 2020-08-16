شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب صعوبة التركيز منها إصابات الرأس أو الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعوبة التركيز هي انخفاض القدرة على تركيز أفكارك على شيء ما، يمكن أن ترتبط صعوبات التركيز بصعوبة البقاء مستيقظًا أو الاندفاع أو الأفكار أو المخاوف أو فرط النشاط أو عدم الانتباه يمكن أن تكون ناجمة عن مشاكل طبية أو معرفية أو نفسية أو قد تكون مرتبطة باضطرابات النوم أو الأدوية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب صعوبة التركيز، وفقاً لموقع "healthgrades".



صعوبة التركيز

اسباب صعوبة التركيز

اسباب صعوبة التركيز عديدة وبعضها حالات مرضية، فهناك مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة، توقف التنفس أثناء النوم والتسمم بالمعادن الثقيلة، والالتهابات ، ومتلازمات الألم، وإصابات الدماغ الرضحية، والسكتة الدماغية.

وتشمل المشاكل المعرفية التي يمكن أن ترتبط بصعوبات التركيز اضطراب نقص الانتباه، وصعوبات التعلم، واضطرابات الرؤية، والهذيان، والخرف.

تشمل الحالات النفسية التي يمكن أن تتداخل مع التركيز القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والصدمات العاطفية والتوتر.

اعتمادًا على السبب ، قد يتم حل صعوبات التركيز بالعلاج المناسب.

يجب تقييم أي تغييرات في قدرات التركيز ليس لها سبب محدد بشكل مباشر أو تستمر لأكثر من يوم أو يومين من قبل أخصائي طبي دون تأخير.

ابحث عن رعاية طبية فورية في حالة ظهور صعوبات التركيز الجديدة أو التدريجية أو المتفاقمة ابحث عن رعاية طبية فورية إذا ظهرت الأعراض فجأة أو إذا كانت مرتبطة بصدمة في الرأس، أو تغيرات في مستوى الوعي أو اليقظة ، أو أسوأ صداع في حياتك، أو ارتفاع في درجة الحرارة، وفقدان الإحساس أو الصرع أو تغيير السلوك المفاجئ ، مثل الارتباك أو الهذيان أو الخمول أو الهلوسة أو الأوهام.



صعوبة التركيز

اسباب صعوبة التركيز الطبية

قد تكون صعوبة التركيز ناجمة عن حالات طبية تشمل:

- قصور القلب الاحتقاني (تدهور قدرة القلب على ضخ الدم)

- صدمة الرأس

- التسمم بالمعادن الثقيلة

- الالتهابات

- أمراض الكلى (والتي تشمل أي نوع من مشاكل الكلى مثل حصوات الكلى والفشل الكلوي والتشوهات الكلوية)

- أمراض الكبد (والتي تشمل أي نوع من مشاكل الكبد مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وفشل الكبد)

- الآثار الجانبية للأدوية (قد يستغرق التحسن بعض الوقت بعد التوقف عن تناول الدواء)

- اضطرابات التمثيل الغذائي ونقص الفيتامينات

- متلازمات الألم

- نوبات صرع

- توقف التنفس أثناء النوم

- سكتة دماغية

- اضطرابات الرؤية

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اسباب صعوبة التركيز

اسباب صعوبة التركيز المعرفية

يمكن أن تحدث صعوبة التركيز أيضًا بسبب المشكلات المعرفية بما في ذلك:

- اضطراب نقص الانتباه

- هذيان

- مرض عقلي

- صعوبات التعلم



صعوبة التركيز

الأسباب النفسية لصعوبة التركيز

يمكن أن تحدث صعوبة التركيز أيضًا بسبب الظروف النفسية بما في ذلك:

- تعاطي الكحول أو المخدرات

- القلق

- الاضطراب ثنائي القطب (فترات متناوبة من الاكتئاب وتحسن المزاج)

- الاكتئاب

- الصدمة العاطفية

- اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

- الفصام (اضطراب دماغي حاد يؤثر على عمليات التفكير والاستجابات العاطفية)

- ضغط عصبى

أسباب خطيرة أو تهدد الحياة لصعوبة التركيز

في بعض الحالات ، قد تكون صعوبة التركيز أحد أعراض حالة خطيرة أو مهددة للحياة يجب تقييمها على الفور في حالة الطوارئ. وتشمل هذه:

- إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي

- ورم في المخ أو النخاع الشوكي

- هذيان

- جرعة زائدة من المخدر

- التهاب الدماغ (التهاب وتورم الدماغ بسبب عدوى فيروسية أو أسباب أخرى)

- ضربة شمس

- فشل كلوي

- التهاب السحايا (التهاب الأغشية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي)

- الإنتان (عدوى شديدة في مجرى الدم)

- سكتة دماغية