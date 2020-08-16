تعرف على اعراض وأسباب الاصابة بالفشل الكلوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي هو مشكلة مرضية كبيرة تحدث عندما تفقد الكليتين القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ، يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها، توجد كلية واحدة على جانبي العمود الفقري يقومون بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم ترسل الكلى السموم إلى المثانه، والتي يزيلها الجسم لاحقًا أثناء التبول.

ووفقا لتقرير لموقع webmed تحدث الاصابه بالفشل الكلوى نتيجة لعدة عوامل مثل التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية، بعض الأمراض الحادة والمزمنة، الجفاف الشديد، صدمة الكلى، ويصبح الجسم مثقلًا بالسموم إذا لم تتمكن الكلى من أداء وظيفتها المعتادة يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أعراض الفشل الكلوي

عادة ما يعاني الشخص المصاب بالفشل الكلوي من بعض أعراض المرض. في بعض الأحيان لا تظهر الأعراض. تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

انخفاض كمية البول، تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل الناجم عن فشل الكلى في التخلص من فضلات الماء، ضيق التنفس غير المبرر، النعاس المفرط أو التعب، غثيان مستمر، الالتباس، ألم أو ضغط في الصدر، النوبات، غيبوبة

العلامات المبكرة للفشل الكلوي

قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض الكلى في مراحله المبكرة غالبًا ما يكونون دقيقين ويصعب التعرف عليهم. إذا كنت تعاني من علامات مبكرة لمرض الكلى ، فقد تشمل:

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انخفاض انتاج البول، احتباس السوائل الذي يؤدي إلى تورم الأطراف، ضيق في التنفس.

أسباب الفشل الكلويفقدان تدفق الدم إلى الكلى

يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لتدفق الدم إلى الكلى إلى الفشل الكلوي. تتضمن بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكلى ما يلي:

نوبة قلبية، مرض قلبي، تندب الكبد أو فشل الكبد، الجفاف، حرق شديد، رد فعل تحسسي، عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات أيضًا إلى الحد من تدفق الدم.

مشاكل التخلص من البول

عندما لا يتمكن الجسم من التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى يمكن لبعض أنواع السرطان أن تسد ممرات البول مثل البروستات (النوع الأكثر شيوعًا عند الرجال)، القولون، عنقى، مثانة

يمكن أن تتداخل الحالات الأخرى مع التبول وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي ، بما في ذلك: حصى الكلى، تضخم البروستاتا، جلطات دموية في المسالك البولية، تلف الأعصاب التي تتحكم في المثانة.

بعض الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي تشمل:

جلطة دموية في الكليتين، عدوى، كمية زائدة من السموم من المعادن الثقيلة، المخدرات والكحول، التهاب الأوعية الدموية ، التهاب الأوعية الدموية، الذئبة ، مرض من أمراض المناعة الذاتية يمكن أن يسبب التهاب العديد من أعضاء الجسم، التهاب كبيبات الكلى ، التهاب الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، المايلوما المتعددة ، سرطان خلايا البلازما في نخاع العظام، تصلب الجلد وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على البشرة، أدوية العلاج الكيميائي التي تعالج السرطان وبعض أمراض المناعة الذاتية، بعض المضادات الحيوية، مرض السكري غير المنضبط.