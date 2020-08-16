شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ومضاعفات الإصابة بمرض كرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو التهاب في جزء من الجهاز الهضمي يمكن أن يؤثر داء كرون على أي جزء منه ، ولكنه غالبًا ما يشمل الأمعاء الدقيقة والقولون، ويعد مرض كرون ومرض آخر ، التهاب القولون التقرحي ، جزءًا من مجموعة من الحالات تسمى مرض التهاب الأمعاء، لا يوجد علاج لمرض كرون ، ولكن يمكن للعلاج أن يخفف الأعراض ويساعدك على الاستمتاع بحياة كاملة ونشطة وفقا لتقرير لموقع WEBMED.

أعراض مرض كرون

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بداء كرون من أعراض شديدة ، تليها فترات لا تظهر فيها أعراض قد تستمر لأسابيع أو سنوات تعتمد الأعراض على مكان حدوث المرض ومدى شدته قد تلاحظ:

إسهال طويل الأمد وغالبًا ما يكون مصحوبًا بمخاط أو صديد، فقدان الوزن، حمى، آلام البطن، نزيف في المستقيم.

مضاعفات مرض كرون

يسبب مرض كرون نوعين من المضاعفات:

موضعي ، يؤثر على الأمعاء فقط.

جهازي ، مما يؤثر على جسمك كله. قد تسمعها تسمى المضاعفات خارج الأمعاء.

تشمل المضاعفات المحلية لمرض كرون ما يلي:

خراج: يحدث هذا الجيب من القيح بسبب عدوى بكتيرية يمكن أن تتشكل على جدران الأمعاء وتنتفخ أو قد تحصل على واحدة بالقرب من فتحة الشرج تشبه الدمل ستلاحظ تورمًا وألمًا وألمًا وحمى.

إسهال ملح الصفراء: غالبًا ما يؤثر مرض كرون على الدقاق ، الطرف السفلي من الأمعاء عادةً ما يمتص هذا الجزء الأحماض الصفراوية التي يصنعها الجسم لمساعدته على امتصاص الدهون إذا لم يتمكن جسمك من معالجة الدهون ، فقد تصاب بهذا النوع من الإسهال.

الشق: هذا تمزق مؤلم في بطانة الشرج يمكن أن يسبب النزيف أثناء حركات الأمعاء.

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ناسور: يمكن أن تتحول القروح أو القرح إلى فتحات تسمى النواسير تربط بين جزأين من الأمعاء. يمكنهم أيضًا حفر نفق في الأنسجة المجاورة ، مثل المثانة والمهبل والجلد.

سوء الامتصاص وسوء التغذية: يؤثر داء كرون على الأمعاء الدقيقة ، وهو جزء الجسم الذي يمتص العناصر الغذائية من الطعام. بعد تناوله لفترة طويلة ، قد لا يكون جسمك قادرًا على تحقيق أقصى استفادة مما تأكله.

فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيق: الأمعاء مليئة بالبكتيريا التي تساعد على تكسير الطعام عندما يحدث هذا في مكان أعلى في الجهاز الهضمي أكثر من المعتاد ، يمكن أن تصاب بالغازات والانتفاخ وآلام البطن والإسهال.

قيود: تنجم هذه المناطق الضيقة والسميكة من الأمعاء عن الالتهاب الذي يصاحب مرض كرون. يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة ، اعتمادًا على مقدار انسداد الأمعاء تشمل الأعراض التقلصات وآلام البطن والانتفاخ

تشمل المضاعفات الجهازية:

التهاب المفاصل : التهاب المفاصل الذي يؤدي إلى الألم والتورم ونقص المرونة هو أكثر المضاعفات شيوعًا. تأتي ثلاثة أنواع من التهاب المفاصل أحيانًا مع داء كرون:

محيطي: يؤثر هذا النوع على المفاصل الكبيرة في ذراعيك وساقيك ، مثل مرفقيك وركبتيك ومعصميك وكاحليك.

محوري: يؤثر هذا النوع على العمود الفقري أو أسفل الظهر .

التهاب الفقرات التصلبي : هذا النوع الأكثر خطورة من التهاب المفاصل النخاعي نادر الحدوث بين الأشخاص المصابين بداء كرون ، ولكن يمكن أن يحدث. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب في عينيك ورئتيك وصمامات القلب.