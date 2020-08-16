شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرتان فى «ويندوز» و«إنترنت إكسبلورر» تُستغلان لشنّ هجمات تخريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن باحثون من شركة كاسبرسكى من العثور على ثغرتين، أولاهما الموجودة فى تطبيق Internet Explorer، هى Use-After-Free، وتُعدّ نوعًا من الثغرات الأمنية القادرة على تمكين مستغليها من تنفيذ شفرات برمجية كاملة عن بُعد، لكن المهاجمين احتاجوا إلى الحصول على المزيد من الامتيازات على الجهاز المصاب نظرًا لأن Internet Explorer يعمل فى بيئة معزولة، ما استدعى استغلالهم الثغرة الأمنية الثانية الموجودة فى «ويندوز»، وتحديدًا فى خدمة الطباعة، والتى سمحت للمهاجمين بتنفيذ شفرة برمجية عشوائية على جهاز الضحية.

وقال بوريس لارين، الخبير الأمنى فى «كاسبرسكى»، إن شنّ الهجمات «بلا انتظار»، والتى تستغل الثغرات البرمجية فى أنظمة التشغيل والتطبيقات، «يثير اهتمام مجتمع الأمن الرقمى»، مؤكدًا أن النجاح فى اكتشاف مثل هذه الثغرات الأمنية «يدفع المطورين إلى المسارعة لإصدار تصحيحات برمجية فى تحديثات خاصة، فى حين يُطالَب المستخدمون بدورهم بالمسارعة إلى تثبيتها».

وأضاف: «كانت الثغرات السابقة التى وجدناها تتعلق أساسًا برفع الامتيازات، لكن ما يثير الاهتمام فى هذا الهجوم المكتشف أنه يتضمن استغلالًا يتمتع بإمكانات تنفيذ الشفرات البرمجية عن بُعد، ما يجعله أكثر خطورة، كما أن الهجوم الذى يتسم بالقدرة على التأثير فى أحدث إصدارات Windows 10 يُعدّ أمرًا نادر الحدوث فى الوقت الراهن، وهو يُذكِّرنا بأهمية الاستثمار فى معلومات التهديدات البارزة وتقنيات الحماية التى أثبتت قوتها وجدواها حتى نتمكن من الكشف استباقيًا عن أحدث التهديدات المتعلقة باستغلال الثغرات».

واستطاع خبراء «كاسبرسكي» أن ينسبوا هذا الهجوم إلى عصابة DarkHotel، بناءً على أوجه تشابه ضعيفة بين الاستغلال الجديد لهذه الثغرات وعمليات استغلال مكتشفة سابقًا لثغرات أخرى، نُسبت إلى هذه الجهة التخريبية.

وتوصى «كاسبرسكى» باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية للبقاء فى مأمن من التهديدات المرتبطة بالثغرات الأمنية، وعلى رأسها الحرص على المسارعة إلى تثبيت تصحيحات «مايكروسوفت» للثغرات الأمنية الجديدة فى أسرع وقت ممكن، وتزويد فريق مركز العمليات الأمنية بإمكانية الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات، فضلًا عن الحرص على توظيف حلول تتيح اكتشاف التهديدات عند مستوى النقاط الطرفية والتحقيق فيها والاستجابة لها فى الوقت المناسب.

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