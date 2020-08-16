شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربى» أكبر حدث افتراضى تكنولوجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات «أسبوع العلوم العربى»- أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا فى الوطن العربى- تحت شعار «رؤى مستقبلية»، وذلك من السبت الماضى، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الدكتور فاروق الباز، رئيس مجلس أمناء أسبوع العلوم العربى، إنه مبادرة إقليمية تهدف لتمكين الجمهور العربى العام من التعرف على العلوم والتكنولوجيات الحديثة، ويتم ذلك من خلال زيادة الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وتبسيطها للمجتمع عبر فعاليات متعددة، تشمل محاضرات عامة، وجلسات نقاشية، ومسابقات تفاعلية، ولقاءات شخصية مع العلماء والخبراء العرب، بالإضافة إلى برامج علمية ترفيهية، وذلك فى تجربة افتراضية كاملة تُقام عبر منصة مبتكرة تسمح للجميع بحضور الفعاليات بشكل مجانى أثناء بقائهم فى المنزل.

وأضاف أن الهدف هذا العام من الحدث هو استكشاف شكل المستقبل والتطورات التكنولوجية الجديدة، من خلال خمسة موضوعات رئيسية: العودة إلى الأساسيات، والأرض المستدامة، والعلوم فى الحياة اليومية، والتأهب للكوارث، والتوقعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى تحت هدف واحد، وهو بناء مجتمع متحمس للعلوم والتكنولوجيا وزيادة الاهتمام بالعلوم والابتكار والهندسة والتكنولوجيا ودورها فى الحفاظ على المجتمع والاقتصاد فى جميع أنحاء الدول العربية، وكذلك استهداف الأعمار المختلفة.