شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الرعاية الصحية والمعاملات الرقمية فى منتدى «رايز أب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات ملتقى «رايز أب من البيت»، الخميس الماضى وعلى مدار ثلاثة أيام، بهدف إعادة تقريب المسافات داخل مناخ ريادة الأعمال على الصعيد الإقليمى لمساعدة رواد الأعمال، على أن يكونوا أكثر مقاومة وصلابة أمام تحديات فيروس كورونا التى تواجه الأعمال والشركات فى كل مكان.

ويتضمن الملتقى ورش عمل، وكلمات وخطابات رئيسية، ومحادثات ودية، وغرفا للتواصل، وأنشطة عبر الأقمار الصناعية، وتجارب ترفيهية، إلى جانب معرض افتراضى للشركات الناشئة، وخدمات استشارية بهدف ربط مختلف الأطراف بعضها ببعض، ومنصات إطلاق المشاريع Launchpad.

وخلال الجلسات، تحدث أندرو نيرلينجر، الشريك المؤسس فى PandemicTech عن أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا الصحية، مشاركا آراءه حول المشهد الاستثمارى المتغير فى مجال التكنولوجيا مثل الخدمات الطبية عن بعد والصحة الرقمية.

وفى جلسة المعاملات الرقمية للبنوك، طالب محمد قسطاوى، رئيس قطاع الاستراتيجيات فى شركة Tribal Credit البنك المركزى المصرى اتخاذ قرارات استراتيجية للتعامل بالعملات الرقمية حتى لا يفوتنا قطار التحول الرقمى والشمول المالى، مؤكدا على أن استخدام العملات الرقمية سيقضى على الفساد والرشوة المنتشرة، كما أنه سيحافظ على تداول الأموال بطريقة سليمة وسريعة، فى ظل استخدام نحو 90% من المصريين هواتف ذكية يمكن من خلالها تدشين عملة رقمية بضمان البنك المركزى المصرى للبدء فى تفعيل هذه الطريقة فى الشراء والبيع، لافتا إلى أن هناك 5 آلاف عملة رقمية يتم تداولها حاليا، وأن انتشار فيروس كورونا حول العالم ساعد على عملية انتشار العملات الرقمية.

أوضح أن أول تحد يواجه البنوك فى مصر من أجل التحول الرقمى والشمول المالى هو KUC والتى تعنى «اعرف عميلك»، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال أيضا.

وتركز مسارات المحتوى خلال ملتقى «رايز اب» على مسار رأس المال الذكى، ويستضيف هذا المسار مجموعة من رواد الأعمال كى يتحدثوا عن المرحلة القادمة من ريادة الأعمال ومشاركة قصص مواجهتهم للتحديات، كما تتضمن الموضوعات، التمويل، والاستثمار، والصيحات الجديدة فى المنطقة، ومستقبل ريادة الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستثمارات الجديدة، وما يجب أن يتطلع نحوه المستثمرون، وكيفية الاستعداد للاستثمار، إلى جانب مسار ثقافة الإبداع، ومسار التكنولوجيا من أجل البشر، ومسار التكنولوجيا الناشئة، ومسار البشر.

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