شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مشتركى الهاتف الثابت بنسبة 20% خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، ارتفاع عدد مشتركى الهاتف الثابت بنسبة 20%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% مع وصول عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 15 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعوما بالزيادة فى إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% وزيادة إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

أوضحت القوائم المالية المجمعة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 5 مليار جنيه، محققا هامش ربح قدره 34%، وحقق الربح التشغيلى نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتى محت أثر الارتفاع فى تكاليف الإهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

بلغ صافى الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه محققا انخفاضا بسيطا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلى القوى خسائر فروق العملة خلال الربع الثانى من عام 2020 والتى وصلت إلى 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافى تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة حققت نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع، والتى ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها فى البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو فى خدمات البيانات، بفضل الزيادة الكبيرة فى إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمى، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتى مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حركة مرور البيانات من جميع عملائها.

كما انعكست مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدى تشغيلى مقارنة بأى فترة سابقة، مع استمرارها فى سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدى التشغيلى 4.7 مليار جنيه مصرى أكثر من ضعف ما كان عليه فى أى فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدى الحر خلال هذه الفترة.

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