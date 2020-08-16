شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروع فيسبوك للصحافة» و«المركز الدولى للصحفيين» يطلقان صندوقًا لدعم قطاع صناعة الأخبار فى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن «مشروع فيسبوك للصحافة»، بالتعاون مع «المركز الدولى للصحفيين» (ICFJ)، استثمار 300 ألف دولار أمريكى فى برنامج جديد لدعم جهود الإغاثة واستعادة نشاط الصحفيين والمؤسسات الإخبارية فى لبنان، والذين تضرروا من حادث تفجير مرفأ بيروت، الذى هزّ العاصمة اللبنانية يوم 4 أغسطس الجارى.

ويطلق هذا البرنامج الجديد «صندوق دعم بيروت: الاستجابة والتعافى»، الذى سيسهم فى مساعدة جهود دعم غرف الأخبار المحلية، التى تعرضت بنيتها التحتية ومواردها للأضرار.

وسيقدم «المركز الدولى للصحفيين» و«مشروع فيسبوك للصحافة» مبلغ 150 ألف دولار أمريكى كمنحة إغاثة عاجلة إلى الصحفيين والمؤسسات الإخبارية، التى تتخذ من بيروت مقرًا لها، والذين تأثروا بحادثة التفجير، والذين هم فى أمَسّ الحاجة إلى الدعم المالى.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد عمر، مدير شراكات الأخبار بـ«فيسبوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «هناك تحديثات مستمرة من شركائنا فى بيروت حول الأضرار التى تعرضت لها البنية التحتية للمدينة، والتى تُوصَف بـ(المهولة)، ومن بينها غرف الأخبار. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة والدمار الكبير، يعمل قطاع صناعة الأخبار جاهدًا فى ظل ظروف استثنائية جدًا حتى يبقى الناس على تواصل واطّلاع دائمَيْن، وسنواصل العمل مع شركائنا لفهم احتياجاتهم العاجلة وتقديم ما يمكن من دعم يحتاجونه لمواصلة مهمتهم».

وتتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج بعملية تحديد المؤسسات الإخبارية اللبنانية والصحفيين، الذين هم فى حاجة عاجلة إلى دعم، والذين يمكنهم تقديم طلبات الحصول على منح الدعم العاجلة. وسيقدم «المركز الدولى للصحفيين» هذه المنح إلى مجموعة مختارة من المؤسسات الإخبارية والصحفيين فى بيروت، والذين تنطبق عليهم مجموعة المعايير الخاصة بتلك المنح.

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