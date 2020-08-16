شكرا لقرائتكم خبر عن «إتش إم دى جلوبال» تجمع 230 مليون دولار تمويلًا من شركائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «اتش إم دى»، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، عن أنها أنجزت بنجاح جمع تمويل قدره 230 مليون دولار أمريكى خلال الفصل الأول من جولة التمويل الأولى التى قامت بها من بعض من أبرز شركائها الاستراتيجيين العالميين.

ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز من الرؤية الاستراتيجية لشركة «إتش إم دى جلوبال» فى مجالات رئيسية، على رأسها دعم مهمة الشركة لتوفير الهواتف من الجيل الخامس (5G) للعملاء حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز حضورها فى أسواق تطورها الرئيسية بما فى ذلك عملياتها التى بدأت مؤخراً فى البرازيل وإفريقيا والهند. فضلا عن تعزيز موقعها كشركة خدمات هواتف متحركة متكاملة.

وقال فلوريان سيش، الرئيس التنفيذى لشركة «إتش إم دى جلوبال»، إن من شأن هذا الاستثمار الإضافى أن يعزز من استراتيجية الشركة طويلا، ونظراً لكوننا الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية، سنحافظ على التزامنا بأصولنا الفنلندية وبالخصائص التى تعود عملاؤنا على الثقة بهواتف نوكيا من خلالها. وبفضل الدعم المقدم من شركائنا المهمين، أتطلع إلى المرحلة القادمة من نمو هواتف نوكيا.

ومنذ أن بدأت الشركة أعمالها فى العام 2016، تنشط شركة «إتش إم دى» حالياً فى 91 سوقاً موزعة فى 8 مناطق، ومن خلال 250 ألف متجر تجزئة حققت الشركة مبيعات تصل إلى 240 مليون هاتف إلى اليوم.