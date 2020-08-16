«نهضة مصر» تطلق تطبيقًا إلكترونيًا للتعليم بـ«الذكاء الاصطناعى»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مجموعة دار نهضة مصر للنشر عن إطلاق تطبيق إلكترونى لكتاب الأضـواء لمواكبة التحول الرقمى، وإدماج الرقمنة فى تكنولوجيا التعليم. ويعتمد التطبيق بشكل كبير على تكنولوجيا ومفهوم التعليم عن طريق استخدام فكرة التحفيز والألعاب Gamification، والتى تعتمد فى الأساس على تحويل العملية التعليمية من قالبها القديم إلى قالب تحفيزى شيق يشجع الطالب على المذاكرة. فضلاً عن ذلك، يقدم التطبيق عددًا من الخصائص التى تُمكِّن الطالب من التواصل مع أصدقائه، مثل: خاصية الخط الزمنى للأحداث بـ«فيسبوك» Social Timeline بهدف تقديم تجربة تعليمية فريدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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