شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعلن عن هبة مالية بقيمة 2.1 مليون دولار لدعم لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة «فيسبوك» تقديم هبة مالية بقيمة 2.1 مليون دولار للمستشفيات والمؤسسات الطبية والمنظمات الأهلية المحلية دعماً لجهود الإغاثة والتعافى. تتضمن هذه الهبة مبلغ تبرعات بقيمة مليون دولار، لافتة إلى أنها تعمل مع المستشفيات والشركاء المحليين لتسهيل الوصول المحلى إلى أداة التبرع بالدم التى تتيح للمتبرعين إيجاد المراكز القريبة منهم التى تحتاج إلى المساعدة ودعم غرف الأخبار المحلية المتأثرة. وأكدت أنها تواصل العمل مع المنظمات المختلفة التى تُحدث فرقاً حقيقياً فى هذا الوقت الحرج. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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