شكرا لقرائتكم خبر عن «Paymob» تنفذ 85% من معاملات المحافظ الإلكترونية للمحمول في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة خدمات الدفع الرقمية Paymob عن حصولها على استثمارات بقيمة ٣.٥ مليون دولار أمريكى بقيادة شركة Global Ventures وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندى «FMO»، واستثمار إضافى من شركة A15. وتقوم البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة من Paymob بإتمام أكثر من ٨٥٪ من الحصة السوقية للمعاملات التى تتم فى السوق المصرية، كما تخدم التجار فى 5 أسواق مختلفة، بما فيها كينيا وباكستان وفلسطين، إلى جانب السوق الرئيسية فى مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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