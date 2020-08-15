شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الإفراط في تناول «الملح».. يسبب مرضاً شديد الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول الملح يوميا، حيث يسبب أضرار خطيرة بالصحة.

وقال النمر، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يجب ألاّ يتجاوز الاستهلاك اليومي للملح 5 جرام/شخص (ملعقة صغيرة).

وأضاف الدكتور خالد النمر أن زيادة استهلاك الملح تتناسب طرديا مع حدوث جلطات القلب مستقبلاً.