زيادة الخصوبة.. 12 طريقة طبيعية تعزز فرص الإنجاب

يعد العقم من أصعب الأمور التي قد تواجه إي إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ لا يوجد له أي أعراض لتجعل الزوجين يشكان بأنهما يعانيان من العقم سوى عندما يبدآن في محاولة الحمل.

وتوجد بعض الطرق الطبيعية لزيادة الخصوبة، حيث تعتمد على خيارات الطعام وتغيير نمط الحياة.. ونستعرضها فيما يلي..

الوزن الصحي

يعد الوزن أحد أكثر العوامل تأثيرًا عندما يتعلق الأمر بخصوبة الرجال والنساء، حيث يرتبط نقص وزيادة الوزن بزيادة العقم، كما ترتبط السمنة خاصة بنقص الإباضة وعدم انتظام الدورة الشهرية، ولكن أيضًا مع ضعف نمو البويضات.





عدم الإفراط في ممارسة الرياضة

يؤدي الإفراط في ممارسة التمرينات الرياضية إلى تغيير توازن الطاقة في الجسم، ويؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي.

تجنب شرب القهوة والكحول

تربط بعض الدراسات تناول القهوة بزيادة خطر الإصابة بالعقم، كما يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول سلبًا على الخصوبة.

تناول المزيد من الألياف

تسهم الألياف في التخلص من الهرمونات الزائدة والحفاظ على توازن السكر في الدم، وربطت دراسة بين مصادر الألياف القابلة للذوبان، مثل الأفوكادو والبطاطا الحلوة والشوفان والفواكه وانخفاض مستويات هرمون الإستروجين والبروجسترون.





تناول منتجات الألبان كاملة الدسم

يؤدي تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم إلى زيادة خطر الإصابة بالعقم، على عكس منتجات الألبان كاملة الدسم.

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استبدال البروتين الحيواني بالنباتي



أشارت بعض الدراسات إلى أن استبدال بعض البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض بمصادر البروتين النباتي كالفول والمكسرات والبذور، يتسبب في تقليل خطر الإصابة بالعقم.

الابتعاد عن التدخين

التدخين هو عادة سيئة تدمر الجسم وتؤثر بالسلب على الجسم كله، وكذلك على الخصوبة في الرجال والنساء على حد سواء، ويؤثر على الحمض النووي "DNA" على المستوى الأساسي، ما يؤدي إلى عيوب خلقية في الجنين.





تجنب الدهون المتحولة

ترتبط الدهون المتحولة بزيادة خطر الإصابة بمشاكل الإباضة، وتوجد الدهون المتحولة بشكل شائع في الزيوت النباتية المهدرجة والأطعمة المقلية والمنتجات المصنعة والمخبوزات، ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة يرتبط بالعقم لدى كل من الرجال والنساء.

الابتعاد عن الكربوهيدرات

يُنصح باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ويساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات في الحفاظ على الوزن الصحي وتقليل مستويات الأنسولين وفقدان الدهون؛ مما يساعد على انتظام الدورة الشهرية.

الاهتمام بتناول وجبة الإفطار

يعد تناول وجبة الإفطار أمرا مهما للنساء اللواتي لديهن مشاكل في الخصوبة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول وجبة فطور قد يحسن التأثيرات الهرمونية للمصابات بمتلازمة تكيس المبايض.





تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تحسن مضادات الأكسدة مثل حمض الفوليك والزنك من الخصوبة لكل من الرجال والنساء، حيث تقوم بإلغاء تنشيط الجذور الحرة في الجسم والتي يمكن أن تلحق الضرر بالحيوانات المنوية والبويضات، ومن المصادر المليئة بمضادات الأكسدة؛ الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب وحمض الفوليك.

ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام

الأشخاص الذين يمارسون العلاقة الحميمة كل يوم تزيد فرص الإنجاب لديهم مقارنة بالأشخاص الذين يقيدون حدوث ذلك بوقت معين أو لا يمارسونها بانتظام وهو ما يحد من فرص الحمل والإنجاب.