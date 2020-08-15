- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مسح يكشف تعرض النساء للتوتر أكثر من الرجال أثناء إغلاق "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
المسح الذي أجرته مؤسسة السكان غير الحكومية الهندية في تأثير جائحة COVID-19 على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا في UP و Bihar و Rajasthan في مايو، كشف أن 9 من كل 10 مشاركين اضطروا إلى البحث عن نوع من المشورة للتعامل مع تداعيات الصحة العقلية للإغلاق غير المسبوق.
تأثير كورونا على الصحة العقيلة للنساء
ووفقًا لنتائج المسح وجدت الشابات أن الوباء أكثر إرهاقًا من الرجال، حيث ارتبط ارتفاع مستوى الإجهاد لدى الشابات بمجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك عبء العمل الإضافي في المنزل ، وضغط الأسرة ، والتوقف عن التعليم.
أبلغ ما يصل إلى 6 من كل 10 شابات شملهن الاستطلاع عن زيادة في عبء العمل منذ تفشي فيروس كورونا، حيث أبلغت 67 % من النساء دون سن 18 عامًا و 55 في المائة من النساء فوق 18 عامًا عن زيادة في عبء العمل المنزلي، وذلك وفقًا لتقرير المسح الذى نشره موقع "healthsite" وذكر ما يقرب من واحد من كل أربعة مشاركين عن زيادة في المشاجرات في المنزل وتعرضهن للاكتئاب.
43٪ من الهنود يعانون من الاكتئابكشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها GOQii ، وهي منصة رعاية صحية وقائية تعتمد على التكنولوجيا الذكية بالهند ، أن مستويات التوتر بين الناس قد زادت منذ أن ضرب الوباء الهند على مدى خمسة أشهر ، حيث يعاني 43 ٪ من النساء بالهند من الاكتئاب.
قام الباحثون بمسح أكثر من 10000 هندي لفهم كيفية تعاملهم مع الوضع الطبيعي الجديد، ووجدت الدراسة أن 26٪ من المشاركين يعانون من اكتئاب خفيف ، و 11٪ يعانون من اكتئاب متوسط ، و 6٪ يعانون من أعراض اكتئاب حادة.
وكانت الشكاوى الشائعة بين المستجيبين للاكتئاب قلة الاهتمام أو المتعة في القيام بالأشياء، والشعور باليأس، والتعامل مع دورات النوم غير المنتظمة، وعادات الأكل السيئة، وانخفاض مستويات الطاقة، وتدني احترام الذات، وصعوبة التركيز ، والقلق ، والتفكير في إيذاء النفس - قالت الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسح يكشف تعرض النساء للتوتر أكثر من الرجال أثناء إغلاق "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.