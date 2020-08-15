شكرا لقرائتكم خبر عن مسح يكشف تعرض النساء للتوتر أكثر من الرجال أثناء إغلاق "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى جائحة الفيروس التاجي والإغلاق غير المسبوق الذي تلاه إلى ارتفاع مستويات التوتر بين الناس في جميع أنحاء العالم، وحذرت دراسات مختلفة من خطر وشيك بحدوث أزمة صحية نفسية عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، ووفقا لمسح جديد، أظهر أن النساء معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية نتيجة للوباء.

المسح الذي أجرته مؤسسة السكان غير الحكومية الهندية في تأثير جائحة COVID-19 على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا في UP و Bihar و Rajasthan في مايو، كشف أن 9 من كل 10 مشاركين اضطروا إلى البحث عن نوع من المشورة للتعامل مع تداعيات الصحة العقلية للإغلاق غير المسبوق.



تأثير كورونا على الصحة العقيلة للنساء

ووفقًا لنتائج المسح وجدت الشابات أن الوباء أكثر إرهاقًا من الرجال، حيث ارتبط ارتفاع مستوى الإجهاد لدى الشابات بمجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك عبء العمل الإضافي في المنزل ، وضغط الأسرة ، والتوقف عن التعليم.

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أبلغ ما يصل إلى 6 من كل 10 شابات شملهن الاستطلاع عن زيادة في عبء العمل منذ تفشي فيروس كورونا، حيث أبلغت 67 % من النساء دون سن 18 عامًا و 55 في المائة من النساء فوق 18 عامًا عن زيادة في عبء العمل المنزلي، وذلك وفقًا لتقرير المسح الذى نشره موقع "healthsite" وذكر ما يقرب من واحد من كل أربعة مشاركين عن زيادة في المشاجرات في المنزل وتعرضهن للاكتئاب.



43٪ من الهنود يعانون من الاكتئابكشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها GOQii ، وهي منصة رعاية صحية وقائية تعتمد على التكنولوجيا الذكية بالهند ، أن مستويات التوتر بين الناس قد زادت منذ أن ضرب الوباء الهند على مدى خمسة أشهر ، حيث يعاني 43 ٪ من النساء بالهند من الاكتئاب. 43٪ من الهنود يعانون من الاكتئابكشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها GOQii ، وهي منصة رعاية صحية وقائية تعتمد على التكنولوجيا الذكية بالهند ، أن مستويات التوتر بين الناس قد زادت منذ أن ضرب الوباء الهند على مدى خمسة أشهر ، حيث يعاني 43 ٪ من النساء بالهند من الاكتئاب.

قام الباحثون بمسح أكثر من 10000 هندي لفهم كيفية تعاملهم مع الوضع الطبيعي الجديد، ووجدت الدراسة أن 26٪ من المشاركين يعانون من اكتئاب خفيف ، و 11٪ يعانون من اكتئاب متوسط ​​، و 6٪ يعانون من أعراض اكتئاب حادة.

وكانت الشكاوى الشائعة بين المستجيبين للاكتئاب قلة الاهتمام أو المتعة في القيام بالأشياء، والشعور باليأس، والتعامل مع دورات النوم غير المنتظمة، وعادات الأكل السيئة، وانخفاض مستويات الطاقة، وتدني احترام الذات، وصعوبة التركيز ، والقلق ، والتفكير في إيذاء النفس - قالت الدراسة.