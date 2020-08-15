اللقاح الروسى الجديد فى مرمى الاتهامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية أن أكبر طبيب للجهاز التنفسى فى روسيا استقال بسبب ما وصفه بـ "الانتهاكات الجسيمة" ضد الأخلاق المرتبطة باللقاح الجديد لفيروس كورونا "سبوتنيك 5" الذى أعلنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. واستقال ألكسندر تشوشالين، بحسب موقع بزنس إنسايدر باللغة الإسبانية، لأن اللقاح الروسي أقر قبل أن يكون جاهزا بشكل فعلى، ووفقا للمصدر فقد سعى تشوشالين إلى منع تسجيل اللقاح لأسباب تتعلق بـ "السلامة" لكنه فشل فى ذلك ما دفعه إلى الانسحاب من "مجلس الأخلاقيات".

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