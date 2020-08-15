شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف تعمل الفيروسات وهروبها من جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الباحثون جامعة أوتاجو بنيوزيلندا، اكشتفاهم للمزيد حول كيفية عمل الفيروسات وإمكانية أن تتهرب من جهاز المناعة، والآن يستخدمون تلك الطريقة لمساعدتهم في معرفة المزيد عن COVID-19.

وجد علماء أوتاجو وفقا لمجلة mBio العلمية التي تصدرها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أن الفيروس يستخدم استراتيجية "شرك" للتهرب من جهاز المناعة، ويستخدم فريق البحث الآن نفس التقنية للتحقيق في التغيرات في الخلايا المصابة بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس التاجي المسبب لـ COVID-19.



ف تهرب الفيروسات من جهاز المناعة

يوضح الباحث الرئيسى فى الدراسة، أن الفيروسات التي تتكاثر وتتجمع داخل النواة قد طورت مناهج خاصة لتعديل المشهد النووي لصالحها.

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واستخدم فريق البحث الفحص المجهري الإلكتروني للتحقيق في التغيرات الخلوية التي تحدث أثناء الإصابة بفيروس nudivirus ووجدوا آلية فريدة لكيفية عمل الفيروس.

وذكر الباحث، أن العديد من الفيروسات أثناء هجومها وإصابة الخلايا تُحاط بغشاء خلوي أثناء السفر داخل الكائن المصاب، وهذا يعني أن الجهاز المناعي سيفتقدهم ويمكنهم استخدام هذا الغشاء لاختراق أي نوع آخر من الخلايا ، دون الحاجة إلى مستقبل معين للفيروس.

ووفقا للفريق، لأول مرة تُظهر استراتيجية ذكية متاحة لفيروسات الحشرات، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما هي أنواع الفيروسات الأخرى - مثل تلك التي تصيب البشر - القادرة أيضًا على تنفيذ عملية مماثلة.

البحث يوضح طريقة أخرى تكون الفيروسات قادرة من خلالها على اختطاف الخلايا المصابة وتنبيه العلماء إلى الآلية الجديدة لانتقال الفيروس.