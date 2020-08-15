شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأعراض الشديدة لـ COVID-19؟.. ومن هم الأكثر عرضة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف تأثير COVID-19 في الأشخاص ، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن لأي شخص أن يعاني من أعراض خفيفة إلى شديدة لـ COVID-19 ، ولكن كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والرئة الموجودة مسبقًا ، أو مرض السكري هم أكثر عرضة لأعراض حادة.

يستمر COVID-19 في مفاجأة مجموعة متنوعة من الأعراض ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من الرعاية والحذر خلال هذا الوقت، ويجب على المرء أن يعرف أن ممارسة الاحتياطات اللازمة أمر لا بد منه مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، وارتداء قناع ، واستخدام معقم اليدين والبقاء في المنزل قدر الإمكان من أجل السلامة والأمان الكاملين من انتقال الفيروس.

يلقي تقرير موقع " onlymyhealth" الضوء على كيفية عرض COVID-19 لأعراض مختلفة ، لا سيما الأعراض الشديدة لدى أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا.

ويجب أن يكون أولئك الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب ومشاكل الرئة أكثر حرصًا لأن هناك فرصًا أكبر للإصابة بـ COVID-19. يتم تصنيف بعض أعراض COVID-19 تحت فئة "شديدة" ، وهذه الأعراض هي:

ألم مستمر في الصدر

كلام غير واضح

الضعف الشديد



كبار السن كبار السن يمكن للأشخاص في أي عمر ، حتى الأطفال ، أن يصابوا بـ COVID-19، ولكنه يصيب في الغالب البالغين في منتصف العمر وكبار السن. يزداد خطر الإصابة بأعراض خطيرة مع تقدم العمر ، حيث يكون أولئك الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكبر أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة. Advertisements مشاكل الرئةيستهدف COVID-19 الرئتين ، لذلك من المرجح أن تصاب بأعراض حادة إذا كنت تعاني من مشاكل رئوية موجودة مسبقًا، ويزداد خطر إصابتك بأعراض خطيرة إذا كنت تعاني من هذه الحالات: مشاكل الرئةيستهدف COVID-19 الرئتين ، لذلك من المرجح أن تصاب بأعراض حادة إذا كنت تعاني من مشاكل رئوية موجودة مسبقًا، ويزداد خطر إصابتك بأعراض خطيرة إذا كنت تعاني من هذه الحالات:

من هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة؟يمكن أن تزيد الظروف الصحية الأساسية ، مثل أمراض القلب أو الرئة ، من خطر الإصابة بأعراض خطيرة إذا أصبت بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19).

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

سرطان الرئة

أمراض القلب والسكري والسمنةمن المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بالعديد من الحالات المزمنة من أعراض خطيرة إذا أصيبوا بـ COVID-19، وتشمل مرض السكري من النوع 2 والسمنة المفرطة وأمراض القلب الخطيرة، كما قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الأول إلى زيادة خطر الإصابة بأعراض COVID-19 الخطيرة.

تقلل السمنة ومرض السكري من كفاءة الجهاز المناعي للشخص، حيث يزيد مرض السكري من مخاطر الإصابة بالعدوى بشكل عام، ويمكن تقليل خطر الإصابة بالعدوى ، بما في ذلك COVID-19 ، عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ومواصلة تناول أدوية السكري والأنسولين.





ضعف جهاز المناعةيحارب نظام المناعة الصحي الجراثيم المسببة للأمراض، لكن العديد من الحالات يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك، و تشمل الحالات التي تؤثر على جهاز المناعة لديك وتزيد من خطر إصابتك بمرض خطير من COVID-19 ما يلي:

زرع الأعضاء

علاجات السرطان

أمراض الكلى أو الكبد المزمنة

إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير.