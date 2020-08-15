شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون عن COVID-19..قل الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلصت دراسة أجريت على 515 من البالغين في الولايات المتحدة إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون عن فيروس كورونا الجديد ، كلما قل الإجهاد المرتبط بالوباء، ووجد باحثون من جامعة ولاية أوهايو أن معرفة المزيد عن الفيروس ساعد الناس على تقليل شعورهم بعدم اليقين مما قلل من إجهادهم.

وحسب الديلى ميل وجدوا أيضًا أنه على الرغم من أن زيادة العمر وما يقابلها من قابلية للإصابة بـ COVID-19 - أدى إلى مزيد من التوتر ، إلا أن كبار السن يمكنهم مكافحة ذلك من خلال وضع الخطط، ومع ذلك ، فإن استراتيجية ما يسمى بـ "التكيف الاستباقي" لم تساعد البالغين الأصغر سنًا.

قال مؤلف البحث وعالم النفس شيفاون نيوبيرت من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في رالي: إن كوفيد -19 مرض جديد - إنه ليس شيئًا قلق الناس بشأنه من قبل، وأضافت: "لذلك أردنا أن نرى كيف كان الناس يستجيبون ويتعاملون مع هذا المصدر الجديد للتوتر".

استطلعت الأستاذة نيوبيرت وزملاؤها آراء 515 من البالغين في الولايات المتحدة - تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا - بين 20 مارس و 19 أبريل 2020.

قيم الاستطلاع مستويات التوتر والقلق لدى المشاركين حول الوباء - ولكنه شمل أيضًا اختبارًا من 29 عنصرًا مصممًا لتقييم مدى معرفة كل متطوع بـ COVID-19.

كلما زادت المعلومات الواقعية التي يعرفها الناس عن COVID-19 ، قل التوتر لديهم كان هذا صحيحًا عبر الفئات العمرية ، المعرفة تقلل من عدم اليقين ، وعدم اليقين يمكن أن يكون مرهقًا للغاية.

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على الرغم من التكهنات ، فمن المرجح أن المعرفة حول هذا الفيروس الجديد قللت من عدم اليقين ، مما قلل بدوره من مشاعر الإجهاد الوبائي.

تفاجأ الباحثون عندما اكتشفوا أن مستويات التوتر المرتبط بالوباء كانت متماثلة تقريبًا في جميع الفئات العمرية على الرغم من كيفية فهم المرض على أنه خطير بشكل خاص على كبار السن.

كان أقوى مؤشر على التوتر هو القلق بشأن الإصابة بـ COVID-19. وأشار البروفيسور نيوبيرت إلى أن كبار السن كانوا أكثر وضوحًا لهذا التأثير، ومع ذلك ، كشفت النتائج أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 52 عامًا استفادوا مما يسمى بـ "المواجهة الاستباقية" - وضع خطط لتقليل احتمالية الإجهاد مما ساعد على مواجهة القلق الذي شعروا به.

قال البروفيسور نيوبيرت: `` تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن للجميع الاستفادة من البقاء على اتصال بالمعلومات الواقعية التي ستزيد المعرفة حول COVID-19 ''.، بالإضافة إلى ذلك ، فإن كبار السن القادرين على استخدام التأقلم الاستباقي - مثل محاولة الاستعداد للأحداث السلبية يمكن أن يقللوا من إجهادهم الوبائي.