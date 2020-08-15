شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقوى المناعة للاطفال مرضى السكر فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بضعف المناعة والإصابة بالفيروس التاجى لذلك ينصح دائما بالاهتمام بصحة الجهاز المناعى عندهم وخصوصا الأطفال مرضى السكر نظرا لصغر سنهم ومناعتهم الضعيفة، وقالت الدكتورة لمياء خيرى استشارى سكر الأطفال لـ ”الخليج 365”: ينصح بتغذية الاطفال مرضى السكر وتقوية مناعتهم لحمايتهم من الفيروسات والعدوى فمن الممكن أن تعطيهم الأطعمة الصحية بالأكلات اليومية الخاصة بهم بطرق مختلفة.

وأضافت: من أبرز الأطعمة التى تقوى مناعة أطفال مرضى السكر هى:

1:الزنجبيل: يحتوى على نسبة عالية من الفيتامنيات والعناصر الغذائية ، حيث انه يقلل الالتهابات وخصوصا التهاب الحلق ويحمى من الامراض المختلفة.

2:الشاى الأخضر:يحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات و مضادة الاكسدة .

3:الكركم: يقوى االمناعة ويحمى من التهابات المفاصل.

4:البرتقال والليمون والجريب فروت: تحتوى هذه الفواكه على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى الهمة للجهاز المناعى.

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5:زيت الزيتون: من الزيوت الطبيعية الهامة لمرضى السكر.

6:البروكلى والسبانخ: من الخضروات الهامة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والبيتا كاروتين .

7:الثوم والبصل: يخفض ضغط الد م ومضاد حيوى طبيعى.

8:الزبادى: من الاطعمة المفيدة ومن الممكن تقطيع الفواكه بها .

9:اللوز والمكسرات: تحتوى على اوميجا 3 ومضادات أكسدة تعمل على تعزيز المناعة.