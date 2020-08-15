شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنتج الدفعة الأولى من لقاح كورونا "سبوتنيك v".. وطرحه نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بعد ساعات من إعلان الوزارة عن بدء التصنيع، أن روسيا أنتجت الدفعة الأولى من لقاحها الجديد لفيروس كورونا كوفيد -19 "سبوتنيك v".

وقال بعض العلماء إنهم يخشون من أنه بهذه الموافقة التنظيمية السريعة، قد تضع موسكو المكانة الوطنية قبل السلامة وسط السباق العالمى لتطوير لقاح ضد المرض.

وأكدت روسيا أن اللقاح وهو أول لقاح لفيروس كورونا يدخل حيز الإنتاج، سيتم طرحه بحلول نهاية هذا الشهر، حيث تأتى الموافقة عليها قبل التجارب التي عادة ما تضم ​​الآلاف من المشاركين، والمعروفة باسم المرحلة الثالثة، عادة ما تعتبر مثل هذه التجارب أساسية، لضمان الموافقة التنظيمية.

وأُطلق على اللقاح اسم "سبوتنيك 5" تكريما لأول قمر صناعى فى العالم أطلقته روسيا وقتها، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن الوضع آمن، مضيفًا أن إحدى بناته تلقت التطعيم واعتبرته تطوعا وشعرت بالرضا بعد ذلك.

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وأضافت وكالة إنترفاكس، إن معهد الجمالية في موسكو، الذي طور اللقاح، قال في وقت سابق إن روسيا ستنتج نحو 5 ملايين جرعة شهريًا بحلول ديسمبر ويناير.

من جانبه أكد ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جمالية الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، أن حملة تلقيح جماعية ضد فيروس كورونا كوفيد -19 قد تبدأ في روسيا فى الفترة من ديسمبر إلى يناير .

وقال إن تطعيم الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر سيبدأ في أغسطس، مضيفًا أنه تم إنتاج كمية محدودة من اللقاح داخل البلاد حتى الآن.

وأشار إلى أن تصنيع اللقاح فى بلدان أخرى لن يؤثر على توافر اللقاح في السوق المحلية، فيما يتعلق بالسوق الخارجية، تنتهج روسيا سياسة مختلفة لن تؤثر على السوق المحلية، وسيتم نقل التكنولوجيا إلى السوق الخارجية بدلاً من المنتج الجاهز نفسه، وستقوم الدول الأخرى بإنتاجه باستخدام القدرات الجديدة والحالية.