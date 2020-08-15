اطمن على نفسك.. 4 اختبارات تكشف إصابتك بالانسداد الرئوى المزمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الانسداد الرئوى المزمن هو الاسم الذى يطلق على مجموعة من أمراض الرئة المزمنة، وأشهرها الربو المزمن وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ولكى يحدد الأطباء ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض الانسداد الرئوى المزمن، سيحتاج المريض إلى الخضوع لعدة اختبارات بالإضافة إلى الحصول على سجل طبي شامل، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على 4 اختبارات تكشف إصابتك بالانسداد الرئوي المزمن، وفقاً لموقع "copdnewstoday".

4 اختبارات تكشف إصابتك بالانسداد الرئوي المزمناختبار وظائف الرئة

يساعد قياس التنفس الأطباء على تحديد مدى كفاءة عمل رئتى الشخص يجب أن يتنفس المريض نفسًا طويلاً فى جهاز يسمى مقياس التنفس يحسب هذا مقدار الهواء الذى يمكنك نفخه فى الجهاز فى ثانية واحدة وست ثوانٍ، على التوالى.

سيستمر استخدام اختبار وظائف الرئة طوال فترة علاج الشخص لتتبع تطور مرض الانسداد الرئوى المزمن.

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اختبار غازات الدم الشريانى

يقيس هذا الاختبار كمية الأكسجين فى الدم من خلال فحص دم بسيط ويسمح هذا للأطباء بتحديد مدى جودة تحرك الأكسجين وثانى أكسيد الكربون فى جميع أنحاء الجسم قد يعنى انخفاض غازات الدم أن المريض يحتاج إلى بدء العلاج بالأكسجين.

الأشعة المقطعية

يمكن أن ينتج عن التصوير المقطعى المحوسب للصدر صورًا مفصلة تُستخدم لتحديد مقدار الضرر الذى لحق بالرئتين ولمعرفة ما إذا كان الشخص يعانى من أى حالة صحية أساسية أخرى قد تساهم فى صعوبات التنفس مثل الربو أو أمراض القلب.

اختبارات الدم

قد تشمل الاختبارات الأخرى اختبارات الدم لتحديد ما إذا كان المرضى يعانون من نقص ألفا -1 أنتيتريبسين (ATT) ، وهو مرض وراثى يمكن أن يسبب أمراض الكبد وانتفاخ الرئة.