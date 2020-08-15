FDA تقترب من السماح باستخدام بلازما النقاهة في حالات الطوارئ لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من السماح باستخدام بلازما النقاهة في حالات الطوارئ، سيسمح هذا التفويض للأطباء بإدارة العلاج في وقت مبكر من مسار العدوى، عندما يُعتقد أنه الأكثر فعالية وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال وموقع "إنسايدر" الأمريكيان، وتعتبر بلازما النقاهة من العلاجات الواعدة لكورونا واعدة، حيث يمكن أن تمنع حالة خفيفة من أن تصبح أكثر حدة.

وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حالياً لأكثر من 2700 مستشفى بإدارة العلاج بالبلازما من خلال تجربة موسعة بقيادة مايو كلينيك حتى يوم الاثنين ، قدمت التجربة البلازما لأكثر من 90 ألف مريض، وفقًا لموقع البرنامج على الإنترنت.

وقد وجدت دراسة حديثة أجريت على 316 مريضًا في مستشفيات "هيوستن ميثوديست" أن المرضى الذين تلقوا عمليات نقل البلازما في غضون 72 ساعة من دخولهم المستشفى كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الـ 28 يومًا التالية من المرضى الذين تلقوا عمليات نقل الدم بعد مرور 72 ساعة.

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قال الدكتور جيمس موسر، رئيس قسم علم الأمراض والطب الجيني في هيوستن ميثوديست: "لدينا الآن أدلة أكثر من أي وقت مضى على أن علاج البلازما هذا الذي يمتد لقرن من الزمان له ميزة، وهو آمن، ويمكن أن يساعد في تقليل معدل الوفيات من هذا الفيروس".

ومع ذلك ، لا تزال هناك قيود كبيرة على استخدام العلاج بالبلازما على نطاق واسع، حيث يجب نقل البلازما بسرعة من المتبرع إلى المتلقي - ويجب أن يكون لدى كلاهما أنواع دم متوافقة كما أن الكمية محدودة لأنها تعتمد على التبرع بالدم وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن تكون البلازما علاجًا طويل الأمد للفيروس.

بدلاً من ذلك ، يرى الباحثون وشركات الأدوية أنه علاج مؤقت حتى يصبح اللقاح متاحًا بسهولة.