شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأمريكية: اختيار"ماكيسون"لتوزيع لقاح كورونا بعد موافقة"FDA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية" HHS"، إن شركة ماكيسون" McKesson"ستكون الموزع الرئيسى للقاحات فيروس كورونا المستقبلية بالولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة توزيع الأدوية الأمريكية بأكثر من 3%.

من جانبها قالت وزارة الصحة، إن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، تم الاتفاق بعقد مع ماكيسون McKessonلدعم توزيع اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية" HHS"، إن التخطيط التفصيلى جار لضمان التوزيع السريع بمجرد أن تصرح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، بلقاح واحد أو أكثر، وتعتبر ماكيسون" McKesson"، أكبر موزع للقاحات الأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة.

وأضاف موقع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكى، لا تملك الولايات المتحدة لقاحًا معتمدًا لوباء فيروس كورونا الجديد، وتقوم شركات تصنيع الأدوية بما في ذلك استرازينيكا، ومودرنا، وفايزر، وجونسون، باختبار لقاحاتهم التجريبية بموجب جداول زمنية سريعة.

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قال روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، "إن إعلان اليوم يضع لبنة أخرى في مكانها مع تحرك الأمة نحو لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا COVID-19 ، موضحا، إن مسيرة أمريكا نحو لقاح واحد أو أكثر من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 الآمنة والفعالة بين شركة ماكيسون، والحكومة الأمريكية تعتبر خطوة كبيرة في ضمان توزيع اللقاح، وخاصة أنها شركة رائدة في مجالها.

وقال، نرحب بخبراتهم، وتفانيهم، فى مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنها قامت من قبل بتوزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية H1N1 أثناء جائحة H1N1 فى 2009-2010، حيث يتضمن العقد الحالى مع ماكيسون McKesson ، الذي تم منحه كجزء من عملية العطاءات التنافسية في عام 2016، خيارًا لتوزيع اللقاحات فى حالة حدوث جائحة.

وأشار، إلى أنه يجري التخطيط المفصل لضمان التوزيع السريع بمجرد أن تصرح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بلقاح واحد أو أكثر، حيث ستعمل ماكيسون" McKesson"تحت توجيه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيCDC لشحن لقاحات فيروس كورونا COVID-19 إلى مواقع الإدارة.