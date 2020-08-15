شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنظم ندوة للتغطية الصحية الشاملة لحديثى الولادة بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم منظمة الصحة العالمية ندوة عبر الفيديو، لإطلاق التغطية الصحية الشاملة للمواليد الجديد بحلول عام 2025، وذلك يوم 3 سبتمبر 2020، لضمان بقاء كل طفل على قيد الحياة ونموه للوصول إلى إمكاناته الكاملة، مضيفة أنه يجب أن نركز على تحسين الرعاية فور الولادة، والأسبوع الأول من الحياة.

وقالت إن المعدلات المرتفعة للوفيات التى يمكن منعها، وسوء الحالة الصحية للأطفال دون سن الخامسة هي مؤشرات على التغطية غير المتكافئة للتدخلات المنقذة للحياة، وعلى نطاق أوسع.

وأضافت يعد الفقر وسوء التغذية وعدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحى، جميعها عوامل ضارة، وكذلك عدم الحصول على الخدمات الصحية الجيدة مثل الرعاية الأساسية لحديثي الولادة، حيث يعد تعزيز الصحة وخدمات الوقاية من الأمراض (مثل اللقاحات)، وعلاج أمراض الطفولة الشائعة أمرًا ضروريًا لضمان النمو السليم للأطفال والقباء على قيد الحياة.

وستحدد الإجراءات العالمية الآن مسار صحة الأم والوليد للعقد القادم، وصحة وحياة الأجيال القادمة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية عالية الجودة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتعزيزها بشكل أكبر لتحمل صدمات مثل فيروس كورونا COVID-19 ، من أجل حماية حياة وصحة النساء والأطفال والتقدم نحو التزاماتنا العالمية تجاه النساء والأطفال.

ستكون هذه الندوة التعليمية عبر الإنترنت عبارة عن مناقشة عملية حول كيفية الحفاظ على الرعاية الصحية عالية الجودة للأمهات، والأطفال حديثي الولادة والعمل على تحسينها، وهي خدمات صحية أساسية لحماية حياة وصحة النساء والأطفال.

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تعد زيادة تغطية الرعاية لأربعة أهداف بحلول عام 2025 أمرًا ضروريًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ، وتحقيق الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين ، والتغطية الصحية الشاملة للجميع.

يركز هذا البرنامج التعليمي على الويب على ما يلي:

أولا: تقديم أهداف التغطية الجديدة لكل مولود حتى عام 2025 والمعالم المقابلة بحلول عام 2025

ثانيا: الاستماع من وزارات الصحة والشركاء إلى ما هو مطلوب لدعم البلدان لتحقيق أهداف التغطية بحلول عام 2025

وقالت المنظمة، يشارك كل من الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، والبروفيسور جوي لون، المدير التنفيذي، أستاذ صحة الأم والإنجاب وصحة الطفل ومدير مركز مارش، بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، والدكتورة مارتينا باي، منسقة البرنامج متعدد القطاعات لمكافحة وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، وزارة الصحة، بالكاميرون، والدكتور أنشو بانيرجى، مدير إدارة صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والشيخوخة، بمنظمة الصحة العالمية