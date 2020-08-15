الحكومة الأردنية تقرر عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ 42 دقيقة

اعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة السبت إن حكومة بلاده قررت عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع تجنب الحظر الشامل لما له من آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية على المواطنين.

وسجل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد بحسب وزارة الصحة منذ الجمعة الفائت بعد ان كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء.

وسجل الأردن حتى اليوم 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة فقط بحسب الأرقام الرسمية.