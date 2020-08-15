كورونا والإنفلونزا.. ترتيب الأعراض يكشف "درجة الخطر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا إنهم وجدوا أن أعراض "كوفيد-19" تميل للظهور ضمن ترتيب معين، وهو اكتشاف من شأنه تقديم المساعدة في الاكتشاف المبكر للمرض وعلاج العديد من المرضى، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وطبقًا للدراسة، المنشورة بالدورية الطبية "فرنتير بابليك هيلث"، فإن الترتيب الأكثر ترجيحا لظهور الأعراض هو حمى، ثم سعال، ثم آلام بالعضلات، وبعدها يأتي غثيان و/أو قيء، ثم إسهال.

ولا يشعر جميع المرضى بنفس مجموعة الأعراض، لكن النتائج الجديدة تساعد في تحديد كيف يختلف "كوفيد-19" عن غيره من الأمراض المعروفة وعلى رأسها الإنفلونزا.

وفي حين أن الحمى والسعال مرتبطان أيضًا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الإنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن الوقت الذي تظهر فيه هذه الأعراض، ثم تظهر الأعراض المعوية لاحقًا، هو الذي يميز هذا الفيروس.

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وخلال بيان صحفي بشأن الدراسة، قال الباحث بجامعة جنوب كاليفورنيا بيتر كون إن فهم ترتيب أعراض الفيروس مفيد خلال مواسم ظهور الأمراض المتداخلة، مثل فصل الإنفلونزا المقبل.

وأوضح كون أنه يمكن للأطباء تحديد الخطوات الواجب اتخاذها للاهتمام بالمرضى، وربما يمنعون تدهور حالة المريض.

ولاكتشاف تسلسل ظهور الأعراض، قام الباحثون بدراسة السجلات الطبية وغيرها من البيانات المتعلقة بأكثر من 55 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين تم جمعها خلال أكثر من 9 أيام في فبراير/شباط، إلى جانب مجموعة من أكثر من ألف حالة من ديسمبر/كانون الأول وعلى مر يناير/كانون الثاني.

وقارنوا النتائج ببيانات 2470 حالة مصابة بالإنفلونزا في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ونصف الكرة الأرضية الجنوبي من 1994 إلى 1998.