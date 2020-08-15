مراسلنا: الجيش اليمني يحقق انتصارات واسعة بالجوف و"نهم" شرق صنعاء ومقتل 25 حوثيا المزيد

حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، انتصارات واسعة في محافظتي الجوف وصنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 25 عنصرا حوثيا.



وقال الجيش اليمني، في بيان وصل ”الخليج 365”، إن قواته نفذت كمينا محكما تم فيه استدراج مجموعات حوثية مسلحة إلى أحد مواقع جبهة "النضود" بمحافظة الجوف.

وأسفر الكمين عن مقتل 25 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش، كميات من الأسلحة والذخائر، وفق البيان.

كما أسفرت المعارك والغارات الجوية، في جبهات "الجدافر" و"عرفات" بمحيط مدينة الحزم عاصمة الجوف، عن تدمير 10 دوريات عسكرية حوثية و5 عربات قتالية تابعة للمليشيا الانقلابية.

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وفي محافظة صنعاء، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مرتفعات جديدة باتجاه جبال "بحرة" في جبهة نجد العتق، شرق مديرية "نهم"، وفقا لبيان منفصل.

وأشار البيان، إلى سقوط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، وتدمير عربة مدرعة وعدّة دوريات تابعة للحوثيين.

واستعاد الجيش الوطني اليمني، عربة "بي أم بي" وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وحسب البيان، فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات "صلب" و"نجد العتق"، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من عليها.

وعادت المليشيا الحوثية للتصعيد عسكريا في عدد من الجبهات، بالتزامن مع الجولة الجديدة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، التي يسعى من خلالها لطرح نسخة معدلة من "الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار.