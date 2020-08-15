شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من أضرار النوم تحت «المكيف».. مشاكل بالتنفس وآلام بالعظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، من خطورة النوم تحت المكيف حيث يسبب العديد من الأضرار الصحية.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أعتقد أن النوم تحت المكيف له أعراض جانبية على الصحة لم يتم دراستها بما يكفي، فمن الأعراض الجانبية المحتملة احتقان الأنف، والتحسس والتهيج، والصداع، وآلام العضلات والعظام، ومشاكل التنفس، والإرهاق والخمول، وجفاف البشرة والعين”.

وأضاف د. علاء الرحيلي “أن من أسباب ذلك أن تحريك الهواء يحرك المهيجات في الجو”.