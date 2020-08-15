لقاح “سبوتنيك في” السريع غير موثوق من نصف الأطباء الروس

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ إعلان روسيا عن انتهائها من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا والذي أطلقت عليه “سبوتنيك في”، تلقى الباحثين والأطباء بالإضافة للحكومات العالمية الخبر بصدمة كبيرة بسبب سرعة الروس في إنجاز المصل، وأثار اللقاح قلقا دوليا إزاء فعاليته وقدرته على إبعاد خطر الإصابة.

ومن جانبها أعلنت روسيا بحسب إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الروسية، بدأها رسميا بإنتاج لقاح كوفيد 19.

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع لقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وجرى الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من 3 آلاف طبيب، ونشره موقع “آر بي سي” الإخباري الروسي، الجمعة.

وقال 52 في المئة من الأطباء إنهم لن يأخذوا اللقاح الجديد، أي أنهم يرفضون تطعيمهم به، وذكر 66 في المئة منهم أشاروا إلى قلة المعلومات التي تثبت فعاليته.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة تشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد “غاماليا” في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أغسطس الجاري.

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وتحدث 48 في المئة من هؤلاء الأطباء عن أن لقاح “سبوتنيك في” جرى تطويره بسرعة كبيرة.

وفي المقابل، قال 20 في المئة من الأطباء المشاركين في الاستطلاع إنهم يوصون الزملاء والأصدقاء بأخذ جرعة من الدواء.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، إن النتائج متساوية، متوقعا ارتفاع نسبة المؤيدين مع مرور الوقت.

وكان بوتن أعلن، الثلاثاء الماضي، اعتماد لقاح “سبوتنيك في”، ليكون الأول من النوعه الذي يجري تسجيله من بين أكثر من 150 لقاحا يجري تطويرها حاليا لمحاربة الفيروس، الذي أصاب أكثر من 20 مليوناً.

وشكك خبراء غربيون في مجال الصحة العامة من سلامة اللقاح، محذرين من إنتاج كميات ضخمة قبل إكمال التجارب على نطاق واسع.

واستقال الطبيب، ألكسندر تشوتشالين، رئيس مجلس الأخلاقيات في وزارة الصحة الروسية، بعدما قال إن هناك انتهاكات واسعة لأخلاقيات الطب خلال إقرار الدواء.

لكن الحكومة الروسية، وعلى رأسها بوتن، أكدت أن اللقاح مر بكل الخطوات اللازمة، وقال الرئيس الروسي إنه جرّب المصل على إحدى بناته.