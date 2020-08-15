شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من انتشار كورونا فى الشتاء.. والمراحيض العامة أكثر الأماكن خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول بعض العلماء إن فيروس كورونا Covid-19 سينتشر أكثر هذا الشتاء وستكون المراحيض العامة واحدة من أكثر الأماكن خطورة للإصابة به، وحذر الخبراء من أن المراحيض العامة يمكن أن تصبح مزدحمة ومن المرجح أن تأوى الفيروس على العديد من الأسطح الباردة.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية قال الفريق إن انتقال الفيروس عن طريق البراز والبول يمثل أيضًا خطرًا، لكنه أقر بالحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.

كما كشفت الصحف التى تم إصدارها حديثًا ما يلى

قد يؤدى اختبار الأشخاص العائدين من العطلة مرتين - مرة فى المطار ومرة ​​بعد عدة أيام - إلى تقليل الحاجة إلى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

قد تدمر عمليات الإغلاق المحلية الاقتصاد على المدى الطويل إذا ظل الناس بعيدًا عن المنطقة فى المستقبل خوفًا من الإصابة بـ.Covid-19

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الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للوفاة بنسبة 63% بعد 28 يومًا من الإصابة.

من المرجح أن تحدث أحداث "الموزع الفائق" فى الأماكن المزدحمة حيث يتعين على الناس التحدث بصوت عالٍ.

سينتشر Covid-19 أكثر هذا الشتاء وستكون المراحيض العامة واحدة من أكثر الأماكن خطورة للإصابة به.

وفى اجتماع SAGE الثانى والأربعين، الذى عقد فى 18 يونيو، حذر الخبراء خلال فصل الشتاء من أن الفيروس يمكن أن يعيش على أسطح أطول، ويقل فى ضوء الشمس والرطوبة ودرجة الحرارة الساخنة - ويعتقد البعض ان ذلك يقتل الفيروس عن طريق تعطيل الحمض النووي الخاص به، وقال محضر الاجتماع: 'لاحظت SAGE أن المراحيض العامة تشكل خطرًا كبيرًا نسبيًا للانتقال، حيث يكون مسار النقل الرئيسي في هذا المكان من الأسطح".

ويرجع ذلك إلى مزيج من المستويات المنخفضة من الضوء الطبيعي والمساحات الضيقة التي تنطوي على مخاطر انتقال البراز أو البول، تشير العديد من الدراسات خلال مسار الوباء إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر بين الناس عن طريق البراز، لكن SAGE قالت إن هناك حاجة لمزيد من البحث في هذا المجال.

وقال العلماء إن هناك خطرًا منخفضًا للإصابة بالعدوى من مياه الصرف الصحى المعالجة، لكنها تصبح مشكلة إذا كانت هناك أمطار غزيرة.