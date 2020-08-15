شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين والمكسيك تتفقان لإنتاج 250 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الأرجنتينية، التى تعمل على إنتاج 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لفيروس كوروناCOVID-19 لأمريكا اللاتينية، أنها قد تبدأ فى شحن المادة الفعالة للمنتج إلى المكسيك لاستكماله، وذلك وفقا لموقع استرازينيكا.

قال إستيبان كورلي، مدير شركة التكنولوجيا الحيوية mAbxience إنه توقع إمكانية توزيع المنتج النهائي في أمريكا اللاتينية بين أبريل ومايو.

وقال كورلي للصحفيين "في وقت ما في أواخر فبراير سيتم تصدير هذه المواد إلى المكسيك، حيث سيتم صياغتها وتعبئتها وإصدارها من خلال المختبر المكسيكي" بيومونت".

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وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها وافقت على التعاون مع المكسيك، واسترازينيكا ثاني أكبر شركة لتصنيع الأدوية في بريطانيا، وهو لقاح محتمل ضد فيروس كورونا قيد التطوير في جامعة أكسفورد.

يوم الخميس، قال المدير العام لشركة استرازينكياAstraZeneca ، فى المكسيك، إن التجارب في المرحلة الثالثة من المنتج ستنتهي بين نهاية نوفمبر أو ديسمبر، وبعد ذلك ستسعى الشركة للحصول على الموافقات الحكومية، لقد عززت أنباء تطوير لقاح محتمل في الأرجنتين والمكسيك الآمال في أمريكا اللاتينية، التي شهدت أقل من ثلث الوفيات والحالات العالمية بقليل، ولا تزال واحدة من أسوأ النقاط الساخنة.

وأضاف كورلى أن المنتج النهائي سيكلف على الأرجح ما بين 3 و4 دولارات، مؤكدا، أنه واثق من إمكانية تحقيق الهدف الأول المتمثل فى إنتاج 250 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لشركة استرازينيكا فى عام 2021.