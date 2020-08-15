شكرا لقرائتكم خبر عن أين وصل العلماء فى تطوير لقاح أكسفورد البريطانى المرتقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقاح فيروس كورونا الذى تطوره جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترا زينكا هو أحد أبرز اللقاحات المرشحة فى السباق العالمى، وقد أثبت هذا اللقاح في التجارب الأولية أنه آمن ويوفر استجابة مناعية قوية ويتمكن من تنشيط جهاز المناعة، ولكن إلى أين وصل العلماء فيما يخص لقاح أكسفورد البريطانى المرتقب؟.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى.





تُجرى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح أكسفورد في منشآت بحثية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ التجارب من الأسبوع المقبل في الهند بالشراكة مع معهد Serum Institute of India، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لقاح أكسفورد أحد أفضل المرشحين في سباق اللقاحات العالمي

كان اللقاح المدعوم من جامعة أكسفورد، والمسمى AZD-12222، من أوائل اللقاحات التي دخلت مرحلة التجارب البشرية وكذلك بدء التجارب في المراحل المتأخرة إنه أيضًا اللقاح الذي وجدت منظمة الصحة العالمية أنه "الأكثر أمانًا" حتى الآن في مرحلة ما قبل التطوير.

وقام العلماء بإجراء أحدث تطوير باستخدام سلالة فيروسية غير متكررة، ويأمل الباحثون فى رؤية نهاية التجارب السريرية بحلول نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

ووقع باحثو أكسفورد أيضًا اتفاقية مع المكسيك والسلطات الأرجنتينية لتوسيع الإنتاج فى الربع الأول من عام 2021.

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حالة تجارب لقاح أكسفورد في الهند

وقد أعلن آدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في الهند، عن توفر اللقاح للجماهير الهندية خلال العام الجارى.

وفي مقابلة مع وكالة إعلامية مؤخرًا قال: "سنبدأ التجارب في أقل من أسبوعين. التجربة بالشراكة مع ICMR. سنبدأ في تصنيع اللقاحات بحلول نهاية أغسطس".

وفقًا للمقترحات، فإن اللقاح الذي سيتم بيعه وتسويقه تحت اسم "كوفيشيلد" في الهند، سيشمل مرشحين من فئة عمرية صحية.

وتقوم الهند بتجنيد 1600 شخص فوق سن 18 عامًا للمشاركة في التجارب المبكرة، والتي ستنتشر الآن عبر 17 موقعًا ، ستشمل مراكز مثل معهد All India للعلوم الطبية، دلهي ، معهد Rajendra Memorial Research of Medical (RMRIMS)، معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث في شانديجار ، AIIMS في جودبور، مستشفى نهرو في جوراخبور ، وأكاديمية JSS للتعليم العالي والبحث في ميسور.

هل العام الحالي مبكر جداً للحصول على لقاح جاهز لكورونا؟

قد يجعل إعلان أكسفورد الأخير من الصعب قليلاً على العالم الحصول على لقاح في وقت مبكر ولكنه يجعله أكثر أمانًا قليلاً من الآخرين، حيث إن الإطلاق المبكر للقاح الروسي ، على سبيل المثال، شابه الجدل والمخاوف المتعلقة بالسلامة.

توفير اللقاح للجميع

وقعت جامعة أكسفورد أيضًا اتفاقيات مع صانعي اللقاحات واتحادات اللقاحات العالمية كما طلبت منظمة الصحة العالمية من كبار صانعي اللقاحات في السباق أن يكونوا جزءًا من تحالفها العالمي للقاحات COVAX لضمان التوزيع العادل للجرعات للجمهور.

كما سينتج معهد سيروم في الهند (SII) ملايين الجرعات للشركة. وسيتلقى معهد سيروم أيضًا تمويلًا يقارب 150 مليون دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس لتطوير جرعات منخفضة التكلفة ومتاحة بسهولة وسيتم توجيه التمويل من خلال GAVI ، التحالف الدولي للقاحات وسيساعد منتج اللقاح على التغلب على المشاكل المتعلقة بالتسويق والإنتاج والتسعير على المستوى العالمي.