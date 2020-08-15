شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل بفلوريدا الأمريكية لـ33 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأمريكية بفلوريدا عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس غرب النيل فى مقاطعة ميامى ليصل إجمالى عدد الحالات المصابة به حتى الآن 33 حالة، فى الوقت الذى تواجه فيه الرعاية الصحية أحد أكبر التحديات فى شكل وباء فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews أبلغت وزارة الصحة بفلوريدا عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس غرب النيل يوم الخميس 13 أغسطس فى مقاطعة ميامى، وقد رفع هذا العدد الإجمالى لعام 2020 إلى 33، ويأتى هذا فى وقت كانت فيه الولايات المتحدة هى الدولة الأكثر تضررًا بسبب فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

كل ما تريد معرفته عن العدوى الفيروسية لغرب النيل

يعد فيروس غرب النيل، والمختصر باسم WNV، السبب الرئيسى للأمراض التى ينقلها البعوض فى الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وعادة ما يتم الإبلاغ عن حالات العدوى بين موسم البعوض الصيف والخريف.

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ما أعراض الإصابة بفيروس غرب النيل؟

معظم الأشخاص المصابين بالفيروس لا يشعرون بالمرض الشديد، ويصاب 1 من كل 5 أشخاص بحمى خفيفة وأعراض أخرى قد يصاب شخص واحد فقط من بين نحو 150 شخصًا بمرض خطير أو مميت بسبب العدوى، بعض أعراض العدوى الفيروسية فى غرب النيل هى تصلب الرقبة، والصداع، وفقدان البصر، وضعف العضلات.

هل هناك لقاحات متاحة لفيروس غرب النيل؟

لا توجد لقاحات لمنع عدوى فيروس غرب النيل فى البشر، ولا توجد أدوية محددة للعدوى أيضًا. وتُستخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لمعالجة الحمى والآلام المصاحبة للمرض، ومع ذلك لا ينبغى تناول هذه الأدوية إلا بالتشاور مع طبيب ممارس إذا كنت تشك فى وجود عدوى فيروسية من غرب النيل.

ما بعض طرق الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس غرب النيل؟

يوصى باستخدام طارد البعوض أو الحشرات، وارتداء غطاء علوى كامل الأكمام، وسراويل طويلة، خاصة فى المناطق التى ينتشر فيها المرض، ولمنع لدغات البعوض المصاب، يوصى أيضًا بتجنب تراكم المياه فى المنزل أو فى الفناء الخلفى، حيث يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للبعوض.

ما أصل فيروس غرب النيل؟

تم اكتشاف الفيروس فى مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، كما تم الإبلاغ عن نفوق بعض الطيور مثل الغربان بسبب العدوى ينتقل الفيروس إلى الطيور عن طريق البعوض المصاب بعض الطيور مثل الصقور والبوم تتغذى على طيور أخرى يمكن أن تمرض بسبب أكل طائر مصاب بالفعل.